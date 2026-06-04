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Xətai Bağırov: “Ukraynaya qarşı finalda maksimum üçün çalışacağıq”

Futbol
Xəbərlər
4 İyun 2026 14:43
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Xətai Bağırov: “Ukraynaya qarşı finalda maksimum üçün çalışacağıq”

“Minifutbol üzrə Azərbaycan millisinin üzvləri Slovakiyada keçirilən Avropa çempionatının finalında məşqçilərin tapşırığını maksimum yerinə yetirməyə çalışacaqlar”.

Bu barədə komandanın üzvü Xətai Bağırov bildirib.

Oyunçu bu gün Ukraynaya qarşı keçirəcəkləri həlledici matç haqqında fikirlərini bölüşüb.

“2-3 oyundur ki, rəqibi izləyirik. Çox dinamik komandadır. Topla və topsuz yaxşı təsir bağışlayırlar. Hazırlıqlı kollektivdir. Təbii ki, bu matça da ciddi hazırlaşacağıq. Məşqçilərin tapşırığını maksimum yerinə yetirməyə çalışacağıq”, - deyə o, report.az-a açıqlamasında söyləyib.

X.Bağırov yarımfinalda Serbiyanı penaltilər seriyasında (3:1) məğlub etdikləri matça (əsas vaxt - 1:1) da toxunub:

“Bu oyuna ciddi hazırlaşırdıq. Serbiya turnirdəki ən güclü komandalardan biri idi. Qarşılaşma çox çətin keçdi. Əlimizdən gələni etdik. Qol vurmaq mənə nəsib oldu. Bunun fərqi yoxdur. Bizə finala çıxmaq lazım idi. Bunu bacardıq. Bütün xalqımızı, futbol ictimaiyyətini təbrik edirəm”.

O, serbiyalı oyunçuların kobud oynamaları barədə danışıb:

“Bizim komanda topla oynamağı sevir. Bu səbəbdən bizi əsəbiləşdirməyə çalışırdılar. Bunun üçün hər şeyi edirdilər. Amma dözə bildik, istədikləri alınmadı. Penaltilər seriyasında olsa da, qalib gəlməyi bacardıq. Düzdür, rəqibin bərabərlik qolundan sonra: 2-3 dəqiqə ruh düşkünlüyü oldu.. Amma sonra toparlana bildik. Hesabda önə keçmək üçün şanslarımız da oldu. Rəqibin də belə epizodları var idi”.

Xatırladaq ki, Azərbaycan millisi bu gün finalda Ukrayna ilə üz-üzə gələcək. Matç “Tipos Arena”da, Bakı vaxtı ilə saat 22:30-da start götürəcək.

İdman.Biz
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