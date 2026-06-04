4 İyun 2026
AZ

“Bavariya”nın sabiq futbolçusu Dünya Çempionatının gizli təhlükəsini açıqladı

Futbol
Xəbərlər
4 İyun 2026 15:28
37
“Bavariya”nın sabiq futbolçusu Dünya Çempionatının gizli təhlükəsini açıqladı

“Dünya çempionatının favoritləri sırasında Fransa, Braziliya və İspaniya var”.

Bu sözləri Almaniyanın “Bavariya” klubunun sabiq futbolçusu Torsten Fink bu il keçiriləcək futbol üzrə dünya çempionatı ilə bağlı danışarkən deyib.

O, mundiallarda adətən eyni komandaların əsas favoritlər sırasında yer aldığını bildirib.

“Dünya çempionatlarında favoritlər, demək olar ki, dəyişmir. Almaniya, Braziliya, İspaniya və Fransa kimi komandalar hər zaman titul uğrunda mübarizə aparırlar. Xüsusilə Fransa millisinin hazırkı heyəti çox güclüdür. Bununla belə, turnirin qalibinin kim olacağını indidən söyləmək mümkün deyil. Belə yarışlarda yalnız komandanın gücü həlledici olmur. Saat fərqi, iqlim şəraiti, uzun səfərlər və oyun təqvimi də futbolçuların çıxışına təsir edə bilər. Bu baxımdan komandaların turnir boyu sabit çıxış etməsi xüsusi əhəmiyyət daşıyır”, - deyə o, AZƏRTAC-a açıqlamasında söyləyib.

Hazırda Türkiyə Superliqasında çıxış edən “Samsunpsor” komandasını çalışdıran mütəxəssis mundialda sürpriz nəticələrin mümkün olduğunu da istisna etməyib: “Demək olar ki, hər dünya çempionatında gözlənilməz nəticələr qeydə alınır. Bəzi komandalar gözləntiləri üstələyir, favoritlər isə erkən mərhələlərdə mübarizəni dayandıra bilirlər. Ancaq ümumi mənzərəyə baxdıqda, Fransa, Braziliya və İspaniyanı əsas favoritlər hesab edirəm. Almaniya millisinin də hər zaman iddialılar sırasında olduğunu düşünürəm”.

Torsten Fink “Bavariya”nın heyətində 5 dəfə Bundesliqanın, bir dəfə Çempionlar Liqasının qalibi olub.

Qeyd edək ki, 2026-cı il dünya çempionatı iyunun 11-dən iyulun 19-dək ABŞ, Kanada və Meksikada keçiriləcək. Tarixdə ilk dəfə 48 komandanın iştirak edəcəyi mundialda ümumilikdə 104 oyun təşkil olunacaq.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Millimiz üçün Malta və San Marino sınağı: Elmar Baxşıyevdən gözlənti
15:43
Futbol

Millimiz üçün Malta və San Marino sınağı: Elmar Baxşıyevdən gözlənti

Sabiq baş məşqçi qarşıdakı oyunların komandanın ümumi inkişafına xidmət etdiyini qeyd edib
“Qarabağ” qapıçı transferini bitirir: Kapitan gəlir
15:22
Azərbaycan futbolu

“Qarabağ” qapıçı transferini bitirir: Kapitan gəlir

Ağdam təmsilçisi “Riyeka”nın liderlərindən Martin Zlomisliçi heyətinə qatmağa yaxındır
Minifutbol üzrə Avropa çempionatının finalı: Azərbaycan “qara at”ı ram edə biləcək? – İDMAN.BİZ-in İCMALI
15:08
Futbol

Minifutbol üzrə Avropa çempionatının finalı: Azərbaycan “qara at”ı ram edə biləcək? – İDMAN.BİZ-in İCMALI

Avro-2026-nın finalçısı olan millimiz bu rəqiblə artıq bir dəfə üz-üzə gəlib
Əşrəf Hakimiyə komanda yoldaşlarından xüsusi hədiyyə - VİDEO
14:58
Futbol

Əşrəf Hakimiyə komanda yoldaşlarından xüsusi hədiyyə - VİDEO

Komanda yoldaşları futbolçunun uğurunu diqqətdən kənar qoymayıblar
Xətai Bağırov: “Ukraynaya qarşı finalda maksimum üçün çalışacağıq”
14:43
Futbol

Xətai Bağırov: “Ukraynaya qarşı finalda maksimum üçün çalışacağıq”

Oyunçu penaltilərdə qazandıqları qələbənin önəmini vurğulayıb
Holand qalmaqalı böyüyür: “Siti” Rikelmeni məhkəməyə verir? - VİDEO
14:35
Futbol

Holand qalmaqalı böyüyür: “Siti” Rikelmeni məhkəməyə verir? - VİDEO

“Mançester Siti” futbolçunun transfer iddiasını təkzib edib və onun obrazından istifadə edilməsinə narazıdır

Ən çox oxunanlar

Minifutbol üzrə Avropa çempionatı: Millimiz 1/4 finalda
2 İyun 01:16
Futbol

Minifutbol üzrə Avropa çempionatı: Millimiz 1/4 finalda - YENİLƏNİB + VİDEO

Avropa çempionatı iyunun 4-də yekunlaşacaq
Millimiz Dünya Kubokunda növbəti oyununu keçirib
1 İyun 22:59
Basketbol

Millimiz Dünya Kubokunda növbəti oyununu keçirib - YENİLƏNİB

3x3 basketbol üzrə Dünya Kubokuna iyunun 7-də yekun vurulacaq
Bakıdakı Dünya Kubokunda iştirak edəcək Azərbaycan gimnastları bəlli olub
2 İyun 17:03
Gimnastika

Bakıdakı Dünya Kubokunda iştirak edəcək Azərbaycan gimnastları bəlli olub

Turnirdə 10-dan çox ölkənin idmançıları medallar uğrunda mübarizə aparacaq
Avropa çempionatı: Minifutbol millimiz yarımfinalda - FOTO/VİDEO
3 İyun 01:19
Futbol

Avropa çempionatı: Minifutbol millimiz yarımfinalda - FOTO/VİDEO

Yarımfinalda yığmamız Serbiya ilə qarşılaşacaq