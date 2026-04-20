20 Aprel 2026
Premyerliqada VAR qalmaqalı: Qabriel Holandı vurduğu üçün qovulmalı idi? - VİDEO

20 Aprel 2026 05:11
İngiltərə Premyer Liqasında həftənin ən çox müzakirə olunan epizodlarından biri “Arsenal” və “Mançester Siti” arasındakı qarşılaşmanın 83-cü dəqiqəsində yaşanıb. Londonluların müdafiəçisi Qabriel ilə Erlinq Holand arasındakı mübahisə zamanı braziliyalı futbolçunun rəqibinə kəllə atması hakim qərarı ilə bağlı ciddi suallar doğurub.

İdman.Biz xəbər verir ki, matçın baş hakimi Entoni Teylor epizodu sarı vərəqə ilə qiymətləndirib, VAR otağındakı Con Bruks isə bu qərara müdaxilə etməyib.

Keçmiş elit dərəcəli hakim Endi Devis epizodu qaydalar çərçivəsində belə şərh edib:

“Qaydalara görə, top uğrunda mübarizə getmədiyi halda rəqibə qarşı həddindən artıq güc və ya qəddarlıq nümayiş etdirmək qırmızı vərəqə ilə cəzalandırılmalıdır. Lakin hakim təması əhəmiyyətsiz hesab edərsə, bunu "təcavüzkar münasibət" kimi qiymətləndirib sarı vərəqə ilə kifayətlənə bilər. Teylor da məhz bu məntiqlə hərəkət edib və VAR onunla tam razılaşmasa da, baş hakimin qərarını dəstəkləyib”.

Ekspertin fikrincə, Qabriel oyunu qırmızı vərəqə almadan başa vurduğu üçün bəxti gətirib:

“Düzünü desək, Qabriel qovulmalı idi. Onun Hoalanda qarşı aqressiv hərəkəti zorakılıq cəhdi idi. Təmasın gücündən və ya rəqibin zədə alıb-almamasından asılı olmayaraq, bu hərəkət qırmızı vərəqə meyarlarına cavab verirdi. Hoalandın ayaqüstə qalması Teylora epizodu daha geniş perspektivdən idarə etmək şansı verdi, lakin bu, hakim üçün böyük risk idi”.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Camal Musialadan yubiley: Bundesliqada 150-ci oyun
04:23
Futbol

Camal Musialadan yubiley: Bundesliqada 150-ci oyun

“Bavariya”nın gənc ulduzu çempionluq matçında əlamətdar rəqəmə çatıb
Salahdan möhtəşəm vida: Cerrardın rekordunu təkrarladı - VİDEO
03:12
Futbol

Salahdan möhtəşəm vida: Cerrardın rekordunu təkrarladı - VİDEO

Mersisayd derbisində fərqlənən misirli ulduz adını tarixə yazdırıb
“Qalatasaray” Brunu Fernandeşə elçi düşüb
01:41
Futbol

“Qalatasaray” Brunu Fernandeşə elçi düşüb

“Cimbom” Çempionlar Liqası öncəsi “Mançester Yunayted”in kapitanını hədəf alıb
Liqa 1: PSJ Endrik və Moreyranı dayandıra bilmədi - YENİLƏNİB + VİDEO
01:06
Futbol

Liqa 1: PSJ Endrik və Moreyranı dayandıra bilmədi - YENİLƏNİB + VİDEO

“Park de Prens”də keçirilən matçda “Lion” 11 dəqiqədə iki qol vurdu
Seriya A: “Yuventus” “Bolonya” qarşısında büdrəmədi - YENİLƏNİB + VİDEO
00:56
Futbol

Seriya A: “Yuventus” “Bolonya” qarşısında büdrəmədi - YENİLƏNİB + VİDEO

Turin klubu məğlubiyyətsizlik seriyasını yeddi oyuna çatdırıb
Afrika futbolunda xaos: Azarkeşlər meydanı istila etdi - VİDEO
00:39
Futbol

Afrika futbolunda xaos: Azarkeşlər meydanı istila etdi - VİDEO

CAF Konfederasiya Kubokunun yarımfinalında “Olimpik Safi” - “USM Əlcəzair” matçı təxirə salınıb

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” azlıqda qalsa da qələbəni əldə vermədi - YENİLƏNİB + VİDEO
18 Aprel 21:35
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” azlıqda qalsa da qələbəni əldə vermədi - YENİLƏNİB + VİDEO

Etiraza görə "Sabah"ın baş məşqçisi Valdas Dambrauskas və köməkçisi də sarı vərəqə ilə cəzalandırılıb
Zelim Kotsoyev yarışdan kənarlaşdırılıb
19 Aprel 14:40
Cüdo

Zelim Kotsoyev yarışdan kənarlaşdırılıb - YENİLƏNİB\VİDEO

Azərbaycan cüdoçusu bürünc medal görüşündən kənarda qaldı

Premyerliqa: “Mançester Yunayted” “Stemford Bridc”dən üç xalla dönür - YENİLƏNİB +VİDEO
19 Aprel 01:06
Dünya futbolu

Premyerliqa: “Mançester Yunayted” “Stemford Bridc”dən üç xalla dönür - YENİLƏNİB +VİDEO

Mateus Kunyanın qolu “qırmızı şeytanlar”a minimal hesablı qələbə qazandırıb
Kişi voleybolçuların Yüksək Liqasına yekun vurulub - YENİLƏNİB + FOTO
18 Aprel 22:13
Voleybol

Kişi voleybolçuların Yüksək Liqasına yekun vurulub - YENİLƏNİB + FOTO

Rəqibini 3:1 hesabı ilə məğlub edən “Xilasedici” çempion adını qazanıb