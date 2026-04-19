Liqa 1: “Monako”dan inanılmaz geri dönüş

Fransa Liqa 1-in 30-cu turu çərçivəsində “Monako” öz meydanında “Oser”i qəbul edib. Qarşılaşma 2:2 hesablı heç-heçə ilə başa çatıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, matça sürətli başlayan qonaqlar 11-ci dəqiqədə Kevin Danuanın qolu ilə hesabda irəli çıxıblar. 33-cü dəqiqədə Lassin Sinayoko fərqi ikiyə çatdıraraq meydan sahiblərini çətin vəziyyətə salıb. Lakin ikinci hissədə toparlanan meydan sahibləri 56-cı dəqiqədə Ansu Fati ilə ümidlənib, cəmi üç dəqiqə sonra isə Folarin Baloqunun penaltini dəqiq yerinə yetirməsi ilə tarazlığı bərpa ediblər.
30 turdan sonra 50 xal toplayan “Monako” turnir cədvəlində yeddinci pillədə qərarlaşıb. 25 xalı olan “Oser” isə 16-cı yerdədir.
Növbəti turda, aprelin 25-də “Monako” səfərdə “Tuluza”nın qonağı olacaq, “Oser” isə həmin gün “Lion”u sınağa çəkəcək.