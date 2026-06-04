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Qleyzerlər “Mançester Yunayted”dəki səhmlərini sata bilərlər

Dünya futbolu
Xəbərlər
4 İyun 2026 18:44
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Qleyzerlər “Mançester Yunayted”dəki səhmlərini sata bilərlər

Bloomberg News xəbər verir ki, Qleyzer ailəsinin bir neçə üzvü “Mançester Yunayted”dəki paylarını satmağı düşünür.

İdman.Biz bildirir ki, bir sıra maraqlı tərəflər klubdakı paylarının bir hissəsini və ya hamısını satmaq imkanlarını araşdırırlar. Bu ideya əvvəlcə bir neçə ailə üzvü tərəfindən irəli sürülmüşdü və indi onlar digər qohumlarını da onlara qoşulmağa inandırmağa ümid edirlər.

Qleyzerlər 20 ildən çoxdur ki, klubda nəzarət payına sahibdirlər. İki il əvvəl ailə səhmlərinin təxminən 29%-ni Cim Retkliffə sataraq futbol əməliyyatlarına nəzarəti ona həvalə etmişdi.

“Mançester Yunayted”in nümayəndələri şərh verməkdən imtina ediblər.

İdman.Biz
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