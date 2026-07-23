İraola Makallisterin “Liverpul”dan mümkün gedişi barədə danışıb

"Liverpul"un baş məşqçisi Andoni İraola yarımmüdafiəçi Aleksis Makallisterin gələcəyi barədə danışıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, daha əvvəl mətbuatda argentinalı oyunçuya "Real Madrid" və "Atletiko Madrid" klublarının maraq göstərdiyi bildirilirdi.
"Düşünürəm ki, Aleksis ötən il klubun ən yaxşı oyunçularından biri idi və dünya çempionatında çox yaxşı çıxış etdi. Digər komandaların ən yaxşı oyunçularımızı istəməsi normaldır; bu, həmişə olur. Amma mən də digər klublar kimi oyunçularımı saxlamaq istəyirəm. Yəqin ki, artıq sahib olduğumuz oyunçulardan daha çox yeni oyunçularla müqavilə imzalamağı səbirsizliklə gözləyirəm", - deyə ESPN İraolanın sözlərini sitat gətirib.
Ötən mövsüm 27 yaşlı Makallister bütün yarışlarda 55 oyunda iştirak edib, beş qol vurub və yeddi məhsuldar ötürmə edib. Transfermarkt-ın məlumatına görə, onun bazar dəyəri 70 milyon avrodur.