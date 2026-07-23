“Liverpul” “Çelsi”nin vingerini transfer etmək istəyir

"Çelsi"nin cinah oyunçusu Pedru Netu bu yay klubunu dəyişə bilər.
İdman.Biz-in jurnalist və insayder Əkrəm Konura istinadən məlumatına görə, "Liverpul" portuqaliyalı futbolçunu transfer etməkdə maraqlıdır.
"Qırmızılar" bir müddətdir ki, hücumçunun oyunlarını izləyir və klub rəhbərliyi hazırda transferin zəruriliyini müzakirə edir.
Pedru Netu 2024-cü ildə "Vulverhempton"dan "Çelsi"yə 60 milyon avroya keçib. Onun London klubu ilə müqaviləsi 2031-ci ilin iyun ayına qədərdir. 2025/26 mövsümündə qanad oyunçusu "mavilər"in heyətində bütün yarışlarda 52 oyun keçirib, 10 qol vurub və 10 məhsuldar ötürmə edib. Transfermarkt onun dəyərini 60 milyon avro olaraq qiymətləndirir.