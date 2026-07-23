“Napoli” Alleqrinin rəhbərliyi altında debüt matçında B Seriyasından “Arezzo"ya uduzub

"Napoli"nin İtaliyanın ikinci divizionundan olan "Arezzo" komandası ilə yoldaşlıq oyunu başa çatıb. "Arezzo" 3:1 hesabı ilə qalib gəlib.
İdman.Biz bildirir ki, bu matç baş məşqçi Massimiliano Alleqrinin baş məşqçi kimi debütü idi.
"Napoli"nin yeganə qolunu Matteo Politano vurub.
Alleqri komandaya 3 iyul 2026-cı ildə rəhbərlik etməyə başlayıb. Onun müqaviləsi 2029-cu ilə qədərdir. Ötən mövsüm o, "Milan"ı çalışdırıb. "Rossoneri" 70 xal qazanaraq İtaliya çempionatında beşinci yeri tutub. 76 xalla "Napoli" ikinci yeri tutub.
Məşqçilik karyerası ərzində Alleqri altı dəfə İtaliya çempionluğunu qazanıb: beş dəfə "Yuventus"la, biri isə "Milan"la. O, həmçinin beş dəfə İtaliya Kubokunu qazanıb və iki dəfə Çempionlar Liqasının finalına çıxıb.