Ceremi Frimpong zədələrlə necə mübarizə apardığını açıqlayıb

19 Aprel 2026 14:38
İngiltərənin “Liverpul” futbol komandasının müdafiəçisi Ceremi Frimpong karyerası ərzində aldığı zədələrdən və bu sınaqlardan necə çıxmasından bəhs edib. Niderlandlı futbolçu xüsusilə cari mövsümdə üzləşdiyi çətinlikləri gizlətməyib.

İdman.Biz “The Telegraph” nəşrinə istinadla xəbər verir ki, Frimpong zədələrin onun üçün gözlənilməz olduğunu bildirib.

“Karyeram ərzində demək olar ki, heç vaxt zədələnməmişəm. Yeganə uzunmüddətli fasilə kobud müdaxilədən sonra keçirdiyim əməliyyatla bağlı olub. Lakin bu mövsüm artıq üç dəfə zədə almışam. Arxa əzələ zədəsi? Bu, əvvəllər heç vaxt başıma gəlməmişdi. Komandanın da istənilən səviyyədə oynamaması vəziyyəti daha da çətinləşdirir. Əgər İngiltərə kubokunu və ya Çempionlar Liqasını qazansaq, hər şey o qədər də pis görünməz”, - deyə müdafiəçi vurğulayıb.

Təcrübəli oyunçu mənəvi baxımdan ailəsinin və yaxınlarının dəstəyinin böyük rol oynadığını deyib:

“Futbolçuların da insan olduğunu, hisslərinin olduğunu anlamalısınız. Evə gələndə bütün bunlar barədə düşünməyə başlayırsan. Öz fikirində boğulmamaq üçün nəsə etməlisən. Bu çətin günlərdə ailəm və sevgilim yanımda olub mənə kömək etdilər. Yalan danışmayacağam, həqiqətən ağır idi. Amma özümü pis hiss edəndə yaxınlarım diqqətimi başqa şeylərə yönəldərək məni o depressiv haldan çıxardılar”.

Qeyd edək ki, Frimpong bu mövsüm bir neçə dəfə zədə səbəbindən yaşıl meydanlardan kənarda qalıb ki, bu da “Liverpul”un müdafiə xəttindəki oyununa təsirsiz ötüşməyib.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Real Sosyedad”ın hücumçusundan Kral Kuboku tarixində rekord qol - VİDEO
15:45
Futbol

“Real Sosyedad”ın hücumçusundan Kral Kuboku tarixində rekord qol - VİDEO

Ander Barreneçea 74 illik rekordu yeniləyərək İspaniya futbolu tarixinə düşüb
Azərbaycan Premyer Liqası: "Kəpəz" – "İmişli" oyunu keçirilir
15:30
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Kəpəz" – "İmişli" oyunu keçirilir - CANLI

Komandalar 28-ci tur çərçivəsində üz-üzə gəlir

“Sabah”ın futbolçusunun üzündə sınıq aşkarlandı
14:26
Azərbaycan futbolu

“Sabah”ın futbolçusunun üzündə sınıq aşkarlandı - VİDEO

Zədə "Qarabağ"la oyunda baş verib
"Neftçi" "Qarabağ"la oyunların biletlərini satışa çıxardı
14:10
Azərbaycan futbolu

"Neftçi" "Qarabağ"la oyunların biletlərini satışa çıxardı

Azarkeşlər bir bilet ilə iki oyunu izləyə biləcəklər

Liam Rosenyor: “Yaxşı oynayıb uduzduğumuzu heç kim eşitmək istəmir”
13:25
Futbol

Liam Rosenyor: “Yaxşı oynayıb uduzduğumuzu heç kim eşitmək istəmir”

“Çelsi”nin baş məşqçisi “Mançester Yunayted”lə oyundakı məğlubiyyəti şərh edib
Azərbaycan Premyer Liqası: “Sumqayıt” “Qəbələ” ilə üz-üzə
12:15
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sumqayıt” “Qəbələ” ilə üz-üzə

Ev sahibi komanda 32 xalla turnir cədvəlinin yeddinci pilləsindədir

Ən çox oxunanlar

Avropa çempionatında ikinci medal: Turan Bayramov “bürünc” qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
16 Aprel 18:27
Cüdo

Avropa çempionatında ikinci medal: Turan Bayramov “bürünc” qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Cüdoçumuz həlledici görüşdə Rusiya təmsilçisinə qalib gəlib
Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” azlıqda qalsa da qələbəni əldə vermədi - YENİLƏNİB + VİDEO
18 Aprel 21:35
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” azlıqda qalsa da qələbəni əldə vermədi - YENİLƏNİB + VİDEO

Etiraza görə "Sabah"ın baş məşqçisi Valdas Dambrauskas və köməkçisi də sarı vərəqə ilə cəzalandırılıb
Pley-offda gərginlik pik həddə: “Neftçi”dən NTD üzərində inamlı revanş - YENİLƏNİB
16 Aprel 21:45
Basketbol

Pley-offda gərginlik pik həddə: “Neftçi”dən NTD üzərində inamlı revanş - YENİLƏNİB

Yarımfinalçının adı üçüncü qarşılaşmada müəyyənləşəcək
“Strasbur” darmadağınla yarımfinala yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
17 Aprel 01:41
Dünya futbolu

“Strasbur” darmadağınla yarımfinala yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

Fransa komandası “Maynts”dan ilk oyundakı məğlubiyyətin əvəzini artıqlaması ilə çıxdı