İtaliya millisinin eks-oyunçusu “Sassuolo”nun baş məşqçisi olub

“Sassuolo” klubunun vitse-prezidenti Veronika Skvinzi İtaliya millisinin keçmiş oyunçusu Alberto Akvilaninin baş məşqçi təyin olunduğunu elan edib.
İdman.Biz bu barədə klubun mətbuat xidmətinə istinadən bildirir.
“Bu mütəxəssisi dəvət etdiyim üçün çox şadam. Üstəlik, 2017-ci ildə oyunçu kimi qara-yaşıl forma geyindiyini nəzərə alsaq, bu, çoxdan gözlənilən bir qayıdışdır. O vaxtdan bəri həm klub, həm də məşqçi güclənib və düşünürəm ki, birlikdə komandamızın tarixində yeni və maraqlı səhifələr yaza bilərik”, - deyə klubun mətbuat xidməti bildirib.
“Sassuolo” ötən mövsüm A Seriyasında 11-ci yeri tutub.