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“Barselona” Florentino Peresi məhkəmə ilə hədələyib

Dünya futbolu
Xəbərlər
12 İyun 2026 20:32
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“Barselona” Florentino Peresi məhkəmə ilə hədələyib

“Barselona” rəsmi saytında “Real Madrid”in prezidenti Florentino Peresə qarşı böhtan iddiası qaldırılacağını açıqlayan bir bəyanat yayıb.

İdman.Biz-in məlumatına görə, klub Peresin əvvəllər “Blaugrana” haqqında verdiyi açıqlamaları geri götürməyəcəyi təqdirdə ona qarşı böhtan iddiası qaldırılacağını bildirib.

“Barselona” klubu bu gün “Real Madrid”in prezidenti Florentino Peresə qarşı 12 may tarixində keçirilən mətbuat konfransında və ertəsi gün keçirilən mətbuat müsahibəsində verdiyi açıqlamalarla əlaqədar Cinayət Məcəlləsinin 205-ci maddəsi ilə böhtan iddiası qaldırılmazdan əvvəl məcburi barışıq tələbi irəli sürüldüyünü açıqlayıb.

Bu iddianın məqsədi cənab Peresi klubun imicinə və nüfuzuna xələl gətirən və böhtan xarakterli olduğunu etiraf etdiyi bəzi ifadələri geri götürməyə məcbur etməkdir.

Əgər bu tələb düzgün şəkildə həll olunmazsa, “Barselona” klubu müvafiq cinayət işi qaldıracaq”, - deyə Kataloniya klubunun veb saytında bildirilir.

Xatırladaq ki, jurnalistlərlə söhbət zamanı “Los Blancos”un rəhbəri “Blaugrana” ilə Texniki Hakimlər Komitəsinin (CTA) keçmiş vitse-prezidenti Xose Mariya Neqreyra arasında əməkdaşlığın korrupsiya xarakterini vurğulayıb. Peres həmçinin bu iş üzrə müvafiq sənədlərin UEFA-ya təqdim edildiyini açıqlayıb.

İdman.Biz
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