Liqa 1: “Marsel” səfərdə büdrədi

Fransa Liqa 1-in 30-cu turu çərçivəsində keçirilən görüşdə “Marsel” səfərdə “Loryan”ın qonağı olub. Qarşılaşma meydan sahiblərinin 2:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, Erik Vattellyenin idarə etdiyi matçda hesabı 28-ci dəqiqədə “Loryan”ın yarımmüdafiəçisi Panos Katseris açıb. Oyunun 58-ci dəqiqəsində isə hücumçu Bamba Dyenq fərqlənərək komandasının üstünlüyünü iki qata çatdırıb. Qalan dəqiqələrdə marsellilərin cəhdlərinə baxmayaraq, hesab dəyişməyib.
Bu məğlubiyyətdən sonra 52 xalda qalan “Marsel” turnir cədvəlinin dördüncü pilləsində qərarlaşıb. Xallarının sayını 41-ə çatdıran “Loryan” isə 9-cu sıraya yüksəlib.