18 Aprel 2026
Superliqa: “Eyüpspor”dan həyati əhəmiyyətli qələbə

18 Aprel 2026 18:07
Türkiyə Superliqasının 30-cu turunda autsayderlər qrupunda yer alan “Fatih Karagümrük” və “Eyüpspor” qarşılaşıb. Matçda qonaqlar geridönüş edərək 2:1 hesablı qələbə qazanıblar.

İdman.Biz xəbər verir ki, Atatürk Olimpiya Stadionunda keçirilən görüşdə hesabı 16-cı dəqiqədə Serjinyo ilə meydan sahibləri açıblar. Lakin “Eyüpspor” birinci hissənin sonlarına yaxın vəziyyəti dəyişməyi bacarıb. 39-cu dəqiqədə Matias Kranevitter topu öz qapısına göndərib, 44-cü dəqiqədə isə Mateuş Leqovski qonaqları önə çıxarıb.

Qarşılaşmanın 78-ci dəqiqəsində “Eyüpspor”un futbolçusu Anıl Yaşar VAR baxışından sonra qırmızı vərəqə alaraq komandasını azlıqda qoyub. Buna baxmayaraq, hesab dəyişməyib.

Bu nəticə ilə altı oyundan sonra qələbə qazanan “Eyüpspor” xallarını 25-ə yüksəldərək liqada qalmaq ümidlərini artırıb. Öz meydanında dörd matçlıq məğlubiyyətsizlik seriyası qırılan “Fatih Karagümrük” isə 20 xalla ağır vəziyyətdə qalıb.

Növbəti turda “Eyüpspor” “Qaziantep”i qəbul edəcək, “Fatih Karagümrük” isə “Beşiktaş”ın qonağı olacaq.

