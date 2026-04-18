VAR ən çox "Real Madrid"ə kömək edib

VAR ən çox “Real Madrid”ə kömək edib

VAR sistemi Çempionlar Liqasında ən çox “Real Madrid” xeyrinə işləyib.

İdman.Biz xəbər verir ki, mətbuatda dərc edilən həmin staristikaya görə, “Real Madrid”in əzəli rəqibi “Barselona” isə əksinə VAR qərarlarından ən çox zərər görən komandadır.

Belə ki, 2026-cı ilin aprel ayı üçün mövcud olan məlumatlara görə, "Barselona" VAR-ın yanlış müdaxilələri və ya müdaxilə etməməsi səbəbindən Çempionlar Liqasında ən çox zərər görmüş komanda olub.

Artıq Kataloniya klubunun rəhbərliyi bu iddianı əsas götürərək UEFA-ya bir neçə dəfə şikayət ünvanlayıb.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” - “Sabah” qarşılaşması üçün start heyətlər - YENİLƏNİB
19:28
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” - “Sabah” qarşılaşması üçün start heyətlər - YENİLƏNİB

Tura aprelin 19-da yekun vurulacaq
Millimizdən Andorra üzərində inamlı qələbə - YENİLƏNİB
19:19
Futbol

Millimizdən Andorra üzərində inamlı qələbə - YENİLƏNİB

Siyasət Əsgərovun yetirmələri Bakıda rəqibini iki cavabsız qolla məğlub ediblər
Seriya A: “Parma” səfərdən üç xalla qayıdır
19:15
Futbol

Seriya A: “Parma” səfərdən üç xalla qayıdır

“Udineze” doğma meydanda xalsız qalıb
Peddi Pimblett növbəti döyüşünün vaxtını açıqlayıb
19:07
Futbol

Peddi Pimblett növbəti döyüşünün vaxtını açıqlayıb

Britaniyalı idmançı 12 həftə sonra rinqə qayıdır
İnfantino DÇ-2026-nın biletlərinin yüksək qiymətinə aydınlıq fətirdi
18:18
Futbol

İnfantino DÇ-2026-nın biletlərinin yüksək qiymətinə aydınlıq fətirdi

FIFA prezidenti bahalaşmanı təşkilatın əsas gəlir mənbəyi ilə əlaqələndirib
Superliqa: “Eyüpspor”dan həyati əhəmiyyətli qələbə
18:07
Futbol

Superliqa: “Eyüpspor”dan həyati əhəmiyyətli qələbə

“Fatih Karagümrük” doğma meydanda üstünlüyünü qoruya bilməyib

Ən çox oxunanlar

Avropa çempionatında ikinci medal: Turan Bayramov “bürünc” qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
16 Aprel 18:27
Cüdo

Avropa çempionatında ikinci medal: Turan Bayramov “bürünc” qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Cüdoçumuz həlledici görüşdə Rusiya təmsilçisinə qalib gəlib
Pley-offda gərginlik pik həddə: “Neftçi”dən NTD üzərində inamlı revanş - YENİLƏNİB
16 Aprel 21:45
Basketbol

Pley-offda gərginlik pik həddə: “Neftçi”dən NTD üzərində inamlı revanş - YENİLƏNİB

Yarımfinalçının adı üçüncü qarşılaşmada müəyyənləşəcək
Çempionlar Liqası: “Bavariya”dan dramatik qələbə, heç-heçə “Arsenal”ı yarımfinala daşıyır
16 Aprel 00:56
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: “Bavariya”dan dramatik qələbə, heç-heçə “Arsenal”ı yarımfinala daşıyır - YENİLƏNİB + VİDEO

"Arsenal" yarımfinalda "Atletiko" ilə oynayacaq
“Strasbur” darmadağınla yarımfinala yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
17 Aprel 01:41
Dünya futbolu

“Strasbur” darmadağınla yarımfinala yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

Fransa komandası “Maynts”dan ilk oyundakı məğlubiyyətin əvəzini artıqlaması ilə çıxdı