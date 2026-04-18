VAR ən çox “Real Madrid”ə kömək edib

VAR sistemi Çempionlar Liqasında ən çox “Real Madrid” xeyrinə işləyib.
İdman.Biz xəbər verir ki, mətbuatda dərc edilən həmin staristikaya görə, “Real Madrid”in əzəli rəqibi “Barselona” isə əksinə VAR qərarlarından ən çox zərər görən komandadır.
Belə ki, 2026-cı ilin aprel ayı üçün mövcud olan məlumatlara görə, "Barselona" VAR-ın yanlış müdaxilələri və ya müdaxilə etməməsi səbəbindən Çempionlar Liqasında ən çox zərər görmüş komanda olub.
Artıq Kataloniya klubunun rəhbərliyi bu iddianı əsas götürərək UEFA-ya bir neçə dəfə şikayət ünvanlayıb.