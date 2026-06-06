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Skaloni: “Messi ilə məsləhətləşmədən heç bir qərar qəbul etmirəm”

Dünya futbolu
Xəbərlər
6 İyun 2026 01:14
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Skaloni: “Messi ilə məsləhətləşmədən heç bir qərar qəbul etmirəm”

Argentina millisinin baş məşqçisi Lionel Skaloni hücumçu Lionel Messinin milli komandadakı rolundan danışıb.

İdman.Biz bildirir ki, Argentina hazırkı dünya çempionudur.

“Heç kim əvəz olunmağı xoşlamır, hətta Messi belə. Messi ilə məsləhətləşmədən heç bir qərar qəbul etmirəm. Məsul olduğumu demək mənasızdır. Bütün qərarlarımızı həmişə Messi ilə müzakirə edirik. Onun fikrini, necə olduğunu soruşuram və razılığa gəlməyə çalışırıq.

Düşünürəm ki, belə də olmalıdır, çünki meydanda çətinliklərlə üzləşsə belə, bizə böyük fayda gətirir. O, çoxlu şanslar yaratmağa və yaratmağa qadirdir”, - deyə Skaloni bildirib.

2026-cı il dünya çempionatı 11 iyun - 19 iyul tarixlərində ABŞ, Kanada və Meksikada keçiriləcək.

İdman.Biz
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