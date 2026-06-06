“Nyukasl” “Reyms”in qapıçısı Even Jaueni transfer edib

“Nyukasl Yunayted” “Reyms”in qapıçısı Even Jaueni transfer edib.
İdman.Biz bu barədə jurnalist və insayder Fabrizio Romanoya istinadən məlumat verir.
Müqavilənin dəyəri 24 milyon funt sterlinqdir. Oyunçunun İngiltərə klubu ilə müqaviləsi 2030-cu ilin yayına qədərdir.
Even Jauen “Genqam”ın gənclər akademiyasının və bir neçə digər klubun yetirməsidir. O, 2024-cü ildən “Reyms”də oynayır və onun tərcümeyi-halında “Rodez” və “Dünkerk”də icarə müddəti də var. Keçən mövsüm klubun heyətində 34 oyunda Jauen 35 qol buraxıb və 15 dəfə qapısını toxunulmaz saxlayıb. O, həmçinin Fransanın 21 yaşadək komandasında da oynayır və əvvəllər müxtəlif yaş səviyyələrində Fransa milli komandasında oynayıb.