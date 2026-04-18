Avstraliya çempionatında qağayılar cərimə zərbəsinə "mane oldular" - VİDEO

18 Aprel 2026 00:47
Avstraliya çempionatında qağayılar cərimə zərbəsinə “mane oldular” - VİDEO

Avstraliya çempionatında “Melburn Viktori” və “Nyukasl Cets” (2:2) komandaları arasında keçirilən qarşılaşmanın son dəqiqələri qeyri-adi görüntülərlə yadda qalıb. Meydançaya daxil olan onlarla qağayı oyunun gedişatına rəng qatıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, matçın sonunda quşlar oyunçulardan çəkinməyərək birbaşa cərimə zərbəsi yerinə yetirilən nöqtənin ətrafına toplaşıblar. Futbolçular zərbəyə hazırlaşdığı anda qağayılar topun və oyunçuların tam yaxınlığında qərar tutublar.

Hətta səs-küyə və hərəkətə məhəl qoymayan quşlar sanki “canlı sədd” yaradıblar. Hakimlər oyunu dayandırmasa da, futbolçular quşlara xəsarət yetirmədən matçı davam etdirməyə çalışıblar.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Qalatasaray”da prezident seçkilərinin vaxtı açıqlandı
02:15
Futbol

“Qalatasaray”da prezident seçkilərinin vaxtı açıqlandı

İstanbul təmsilçisi mayın 23-də yeni rəhbərini seçəcək
Sandro Tonali: “Sosial şəbəkələrdən imtina həyatımı yaxşılaşdırdı”
01:58
Futbol

Sandro Tonali: “Sosial şəbəkələrdən imtina həyatımı yaxşılaşdırdı”

“Nyukasl”ın yarımmüdafiəçisi diskvalifikasiyadan sonrakı dəyişikliklərdən danışıb
Liqa 1: “Lans”dan möhtəşəm geri dönüş: 10 nəfərlə qalan “Tuluza” tab gətirmədi
01:19
Futbol

Liqa 1: “Lans”dan möhtəşəm geri dönüş: 10 nəfərlə qalan “Tuluza” tab gətirmədi

İki top geri düşən meydan sahibləri əlavə vaxtda qələbəni qoparıblar
Bundesliqa: “Sankt-Pauli” qələbəni əldən verdi
01:10
Futbol

Bundesliqa: “Sankt-Pauli” qələbəni əldən verdi

“Köln” son dəqiqələrdə vurduğu penalti qolu ilə məğlubiyyətdən qaçıb
Seriya A: “İnter” “Kalyari”ni darmadağın etdi - YENİLƏNİB + VİDEO
00:57
Futbol

Seriya A: “İnter” “Kalyari”ni darmadağın etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Milan təmsilçisi liderliyini inamla davam etdirir
İngiltərə klubları Avropanı fəth edir: dörd komanda yarımfinalda
00:38
Futbol

İngiltərə klubları Avropanı fəth edir: dörd komanda yarımfinalda

“Arsenal”, “Aston Villa”, “Nottinqem Forest” və “Kristal Palas” kubok uğrunda mübarizəni davam etdirir

Ən çox oxunanlar

Avropa çempionatında ikinci medal: Turan Bayramov “bürünc” qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
16 Aprel 18:27
Cüdo

Avropa çempionatında ikinci medal: Turan Bayramov “bürünc” qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Cüdoçumuz həlledici görüşdə Rusiya təmsilçisinə qalib gəlib
Pley-offda gərginlik pik həddə: “Neftçi”dən NTD üzərində inamlı revanş - YENİLƏNİB
16 Aprel 21:45
Basketbol

Pley-offda gərginlik pik həddə: “Neftçi”dən NTD üzərində inamlı revanş - YENİLƏNİB

Yarımfinalçının adı üçüncü qarşılaşmada müəyyənləşəcək
Çempionlar Liqası: “Bavariya”dan dramatik qələbə, heç-heçə “Arsenal”ı yarımfinala daşıyır
16 Aprel 00:56
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: “Bavariya”dan dramatik qələbə, heç-heçə “Arsenal”ı yarımfinala daşıyır - YENİLƏNİB + VİDEO

"Arsenal" yarımfinalda "Atletiko" ilə oynayacaq
“Strasbur” darmadağınla yarımfinala yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
17 Aprel 01:41
Dünya futbolu

“Strasbur” darmadağınla yarımfinala yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

Fransa komandası “Maynts”dan ilk oyundakı məğlubiyyətin əvəzini artıqlaması ilə çıxdı