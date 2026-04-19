19 Aprel 2026
Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” “İmişli”nı qəbul edəcək

19 Aprel 2026 09:45
Azərbaycan Premyer Liqası: "Kəpəz" "İmişli"nı qəbul edəcək

Bu gün futbol üzrə Misli Premyer Liqasının 28-ci turuna iki oyunla yekun vurulur. Günün ilk qarşılaşması Yevlax şəhər stadionunda keçiriləcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, “Kəpəz” “İmişli”nı qəbul edəcək.

Oyun saat 15:30-da başlayacaq. “Kəpəz” 21 xalla turnir cədvəlinin 10-cu pilləsində yer alıb. 26 xala malik “İmişli” isə doqquzuncudur.

Misli Premyer Liqası
Üçüncü dövrə, 28-ci tur
19 aprel
15:30. “Kəpəz” - “İmişli”
Hakimlər: Kamal Umudlu, Vüsal Məmmədov, Orxan İbişov, Namiq Bəkirov.
VAR: Elvin Bayramov.
AVAR: Rəşad Əhmədov.
Hakim-inspektor: Asim Xudiyev.
AFFA nümayəndəsi: Bəhram Qurbanov.
Yevlax şəhər stadionu

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Messi dubl edərək karyerasının 905-ci qolunu vurdu - VİDEO
10:56
Futbol

Messi dubl edərək karyerasının 905-ci qolunu vurdu - VİDEO

Florida təmsilçisi MLS-də məğlubiyyətsizlik seriyasını altı oyuna çatdırıb
Mauro İkardi tarixə düşdü: Türkiyə karyerasının ən erkən qolu
09:25
Futbol

Mauro İkardi tarixə düşdü: Türkiyə karyerasının ən erkən qolu

Argentinalı ulduz Ankara səfərində rekorda imza atıb
“Yuventus” yay transfer pəncərəsində azarkeşləri sevindirməyə hazırlaşır
08:47
Futbol

“Yuventus” yay transfer pəncərəsində azarkeşləri sevindirməyə hazırlaşır

Turin klubu heyətini dünya ulduzları ilə gücləndirməyi planlaşdırır
Luis Enrike barmağını ötən ilki nəticəyə tuşladı
07:53
Futbol

Luis Enrike barmağını ötən ilki nəticəyə tuşladı

PSJ-nin baş məşqçisi Çempionlar Liqasındakı rəqibini Avropanın ən yaxşılarından biri adlandırıb
“İnter Mayami” Messinin “futbol atası”na tapşırıldı
06:48
Futbol

“İnter Mayami” Messinin “futbol atası”na tapşırıldı

Gilyermo Oyos müvəqqəti olaraq baş məşqçi postuna gətirilib
Tçuameni: “Məni günah keçisi etdilər”
05:59
Futbol

Tçuameni: “Məni günah keçisi etdilər”

Fransalı yarımmüdafiəçi azarkeşlərin fitinə və rasisizmə sərt reaksiya verib

Ən çox oxunanlar

Avropa çempionatında ikinci medal: Turan Bayramov “bürünc” qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
16 Aprel 18:27
Cüdo

Avropa çempionatında ikinci medal: Turan Bayramov “bürünc” qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Cüdoçumuz həlledici görüşdə Rusiya təmsilçisinə qalib gəlib
Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” azlıqda qalsa da qələbəni əldə vermədi - YENİLƏNİB + VİDEO
18 Aprel 21:35
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” azlıqda qalsa da qələbəni əldə vermədi - YENİLƏNİB + VİDEO

Etiraza görə "Sabah"ın baş məşqçisi Valdas Dambrauskas və köməkçisi də sarı vərəqə ilə cəzalandırılıb
Pley-offda gərginlik pik həddə: “Neftçi”dən NTD üzərində inamlı revanş - YENİLƏNİB
16 Aprel 21:45
Basketbol

Pley-offda gərginlik pik həddə: “Neftçi”dən NTD üzərində inamlı revanş - YENİLƏNİB

Yarımfinalçının adı üçüncü qarşılaşmada müəyyənləşəcək
“Strasbur” darmadağınla yarımfinala yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
17 Aprel 01:41
Dünya futbolu

“Strasbur” darmadağınla yarımfinala yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

Fransa komandası “Maynts”dan ilk oyundakı məğlubiyyətin əvəzini artıqlaması ilə çıxdı