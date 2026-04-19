Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” “İmişli”nı qəbul edəcək

Bu gün futbol üzrə Misli Premyer Liqasının 28-ci turuna iki oyunla yekun vurulur. Günün ilk qarşılaşması Yevlax şəhər stadionunda keçiriləcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, “Kəpəz” “İmişli”nı qəbul edəcək.
Oyun saat 15:30-da başlayacaq. “Kəpəz” 21 xalla turnir cədvəlinin 10-cu pilləsində yer alıb. 26 xala malik “İmişli” isə doqquzuncudur.
Misli Premyer Liqası
Üçüncü dövrə, 28-ci tur
Hakimlər: Kamal Umudlu, Vüsal Məmmədov, Orxan İbişov, Namiq Bəkirov.
VAR: Elvin Bayramov.
AVAR: Rəşad Əhmədov.
Hakim-inspektor: Asim Xudiyev.
AFFA nümayəndəsi: Bəhram Qurbanov.
Yevlax şəhər stadionu