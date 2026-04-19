19 Aprel 2026
Futbol afişası: Bu gün keçiriləcək oyunlar

19 Aprel 2026 11:09
Aprelin 19-da Avropanın top-liqalarında və Türkiyə Superliqasında növbəti tur oyunları davam edəcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, İngiltərə, İtaliya, Almaniya, Fransa və Türkiyə çempionatlarında aşağıdakı görüşlər baş tutacaq:

Türkiyə Superliqası
15:30. “Kasımpaşa” – “Alanyaspor”
18:00. “Samsunspor” – “Beşiktaş”
21:00. “Trabzonspor” – “İstanbul Başakşəhər”

İngiltərə Premyer Liqası
17:00. “Nottingem Forest” – “Bernli”
17:00. “Aston Villa” – “Sanderlend”
17:00. “Everton” – “Liverpul”
19:30. “Mançester Siti” – “Arsenal”

İtaliya A Seriyası
14:30. “Kremoneze” – “Torino”
17:00. “Verona” – “Milan”
20:00. “Piza” – “Cenoa”
22:45. “Yuventus” – “Bolonya”

Almaniya Bundesliqası
17:30. “Frayburq” – “Haydenhaym”
19:30. “Bavariya” – “Ştutqart”
21:30. “Borussiya” (Münhenqladbax) – “Mayns”

Fransa Liqa 1
17:00. “Monako” – “Oser”
19:15. “Mets” – “Paris”
19:15. “Nant” – “Brest”
19:15. “Strasbur” – “Renn”
22:45. PSJ – “Lion”

