“Sabah” Azərbaycan Kubokunda 20-ci ev qoluna imza atıb

AZ

Futbol
Xəbərlər
23 Aprel 2026 11:28
90
“Sabah” Bizon Azərbaycan Kubokunda 20-ci ev qoluna imza atıb.

İdman.Biz Peşəkar Futbol Liqasının mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, bu topu Velko Simiç vurub.

O, yarımfinalın “Qarabağ”la cavab görüşündə (2:1) hesabı bərabərləşdirib.

Bakı klubu ölkə kuboku tarixinə evdə 20 və daha çox qol vuran 30-cu komanda kimi düşüb. 13-cü ev görüşünə çıxan “Sabah” qol sayını 21-ə çatdırıb. Orta məhsuldarlıq 1,62-yə bərabərdir.

Qeyd edək ki, evdə ən çox qol vuran komanda “Qarabağ”dır. Ağdam təmsilçisi 193 dəfə fərqlənib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Artetanın oğlu “Arsenal”ın U-18 komandasında debüt edib
12:19
Futbol

Artetanın oğlu “Arsenal”ın U-18 komandasında debüt edib

Qabriel Arteta hücumçu mövqeyində oynayır
İranın əvəzinə DÇ-2026-ya İtaliya yığması qatılsın - TƏKLİF
11:34
Futbol

İranın əvəzinə DÇ-2026-ya İtaliya yığması qatılsın - TƏKLİF

Trampın xüsusi nümayəndəsi FIFA-ya müraciət edib
Pedri “Barselona”nın oyun problemini açıqladı
11:08
Futbol

Pedri “Barselona”nın oyun problemini açıqladı

Gənc futbolçu hesab edir ki, bəzən komanda boşuna güc sərf edir
Yamalın zədəsinin şok səbəbi: “Özü bununla öyünürdü” - FOTO
10:25
Futbol

Yamalın zədəsinin şok səbəbi: “Özü bununla öyünürdü” - FOTO

İspaniyada ulduz futbolçunun penalti zamanı zədələnməsini qeyri-peşəkar həyat tərzi ilə əlaqələndiriblər
Şahruddin paylaşımı ilə Elvin Cəfərquliyevə söz atıb? - İDDİA + FOTO
10:10
Futbol

Şahruddin paylaşımı ilə Elvin Cəfərquliyevə söz atıb? - İDDİA + FOTO

Şahruddin Məhəmmədəliyevin paylaşımı azarkeşləri iki cəbhəyə bölüb
Yassin Benziya “Qarabağ”ın məğlubiyyətinə münasibət bildirdi - FOTO
09:40
Futbol

Yassin Benziya “Qarabağ”ın məğlubiyyətinə münasibət bildirdi - FOTO

O, “Qarabağ”ın haqsız məğlub olduğunu düşünür

Ən çox oxunanlar

AFFA oyununda hakim səhvən futbolçunu qovdu və meydançaya qaytardı
21 Aprel 01:37
Azərbaycan futbolu

AFFA oyununda hakim səhvən futbolçunu qovdu və meydançaya qaytardı

Qərar 15 dəqiqə sonra dəyişdirildi

Avropa çempionatı: Kandelaki və Abbasov bürünc medal uğrunda yarışacaqlar - YENİLƏNİB + VİDEO
20 Aprel 21:37
Güləş

Avropa çempionatı: Kandelaki və Abbasov bürünc medal uğrunda yarışacaqlar - YENİLƏNİB + VİDEO

Hər iki idmançımız yarımfinalda uduzsa da, medal şansını qoruyur
Qurban Qurbanov və Həsrət Cəfərov Avropa çempionatının finalına yüksəldilər - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
21 Aprel 20:14
Güləş

Qurban Qurbanov və Həsrət Cəfərov Avropa çempionatının finalına yüksəldilər - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq
Azərbaycan Kuboku: “Sabah” 2:1 hesablı qələbə ilə finala çıxdı - YENİLƏNİB + VİDEO
22 Aprel 22:06
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Sabah” 2:1 hesablı qələbə ilə finala çıxdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Tərəflər arasında baş tutan ilk görüşdə qollu heç-heçə qeydə alınmışdı