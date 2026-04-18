18 Aprel 2026
AZ

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “Sabah”a qarşı

Futbol
Xəbərlər
18 Aprel 2026 10:21
173
Bu gün futbol üzrə Misli Premyer Liqasının 28-ci turu çərçivəsində ikinci qarşılaşma Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçiriləcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, “Qarabağ” “Sabah”ı qəbul edəcək.

Oyun saat 19:30-da başlayacaq. “Qarabağ” 56 xalla turnir cədvəlinin ikinci pilləsində yer alıb. 66 xala malik “Sabah” isə liderdir.

Misli Premyer Liqası
Üçüncü dövrə, 28-ci tur
18 aprel
19:30. “Qarabağ” - “Sabah”
Hakimlər: Elçin Məsiyev, Elşad Abdullayev, Pərvin Talıbov, İnqilab Məmmədov.
VAR: Tural Qurbanov.
AVAR: Cəmil Quliyev.
Hakim-inspektor: Şahin Cəfərov.
AFFA nümayəndəsi: Azər Əsgərov.
Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionu

Qeyd edək ki, tura aprelin 19-da yekun vurulacaq.

İdman.Biz
Məqalədə:

