Qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi Andorra ilə qarşılaşacaq

Bu gün qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi dünya çempionatının seçmə mərhələsində dördüncü matçını keçirəcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, C Liqasının üçüncü qrupunda yer alan komanda Andorra yığması ilə qarşılaşacaq.
Bakıdakı “Bank Respublika Arena”da təşkil olunacaq görüş saat 17:00-da start götürəcək.
Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi hazırda altı xalla qrupda ikinci pillədə qərarlaşıb. Lider Macarıstanın yeddi, üçüncü sıradakı Şimali Makedoniyanın üç, dördüncü yerdəki Andorranın bir xalı var.