Anri “Arsenal”ı sərt tənqid etdi

“Arsenal”ın əfsanəsi Tyeri Anri İngiltərə Premyer Liqasında “Mançester Siti”yə uduzduqları oyundan sonra komandanı tənqid edib.
İdman.Biz xəbər verir ki, fransalı keçmiş hücumçu “topçular”ın çıxışını çox zəif qiymətləndirib.
“Bu, çox məyusedici mənzərə idi. Belə vacib oyunda enerji, konsentrasiya və xarakter gözləyirsən, amma “Arsenal” bunların heç birini göstərmədi. İlk dəqiqələrdən komanda gərgin görünürdü, sadə səhvlərə yol verirdi və rəqibə oyunu tam nəzarətdə saxlamağa imkan yaratdı.
Müdafiədə onlar nizamsız oynayırdılar. Mərkəzdə çoxlu ikili mübarizələri uduzdular. Hücumda isə çox az epizod yaratdılar və bir dəfə də olsun həqiqətən təhlükəli görünmədilər. Sanki özləri oyuna təsir etmək əvəzinə nəyinsə baş verməsini gözləyirdilər. Yarımmüdafiə? Tamamilə yox idi. Nə nəzarət, nə iştirak, nə də liderlik vardı. Martin Subimendini meydanda demək olar ki, hiss etmədim və bu da hər şeyi izah edir.
Bu, mənim tanıdığım “Arsenal” deyil. Nə dəyişib? Bu klub həmişə özünəinam, mübarizə və qürur üzərində qurulub, xüsusilə böyük oyunlarda. İndi isə bunların heç biri yox idi.
Çempion olmaq istəyirsənsə, belə oyunlarda özünü göstərməlisən. “Arsenal” bunu etmədi və məhz buna görə uduzdu”, – deyə Anri bildirib.