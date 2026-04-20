“Sumqayıt”ın hücumçusu: “Sübut etmək istəyirik ki, bu, müvəqqəti uğursuzluq idi” - MÜSAHİBƏ

20 Aprel 2026 13:13
“Düşünürəm ki, bundan sonra psixoloji cəhətdən asan olacaq”.

Bunu “Sumqayıt”ın hücumçusu Rüstəm Əhmədzadə qol.az-a müsahibəsində deyib.

- Misli Premyer Liqasının 28-ci turunda “Qəbələ”ni məğlub etməklə (1:0) qələbə həsrətinə son qoydunuz. Oyunla bağlı fikirləriniz necədir?

- Çətin oyun alındı. Əslində, uzun müddətdir qələbə qazanmadığımız üçün bütün görüşlər bizim üçün çətin keçir. Bu matçda nəhayət ki, qələbə həsrətinə son qoyduq. Buna görə də çox sevinirik.

- Bu qələbədən sonra “Sumqayıt”ın “qara zolaq”dan çıxdığını söyləmək mümkündür?

- Düşünürəm ki, bundan sonra psixoloji cəhətdən asan olacaq. Digər tərəfdən də avrokuboklar şansımızı itirmişik. Liqada qalmaq da problem deyil. Yəni turnir cədvəlində nə yuxarı qalxa bilərik, nə aşağı düşə. Ona görə də bundan sonra azarkeşlər üçün oynayacağıq. Çalışacağıq ki, çıxışımızdan zövq alaq.

- Qeyd etdiyiniz kimi, avrokuboklar şansını itirmisiniz. Niyə belə alındı? Halbuki mövsümə çox uğurla start vermişdiniz. Ardını gətirmək üçün nə çatışmadı?

- Təbii ki, avrokuboklar şansını itirməyimiz çox təəssüfləndiricidir. Hələ də anlaya bilmirəm ki, niyə belə oldu. Nə baş verdi? Amma futboldur. Əksəriyyət də futbolu məhz buna görə sevir. İndiki məqamda irəli baxmalıyıq.

- Yeni mövsümdə uğur qazanmaq üçün “Sumqayıt”ın heyəti nə dərəcədə dəyişməlidir?

- Bu barədə mən bir söz deyə bilmərəm. Çünki heyətlə bağlı qərarları rəhbərlik, məşqçilər korpusu qəbul edir. Onlar da hər şeyi görürlər. Əminəm ki, rəhbərlik düzgün qərar qəbul edəcək.

- Növbəti turda “İmişli”nin qonağı olacaqsınız. Həmin matçdan gözləntiləriniz nədir?

- Motivasiyamız var. Çempionatın yekunlaşmasına çox qalmayıb. Heç olmasa sonluqda sübut etmək istəyirik ki, bu, müvəqqəti uğursuzluq idi. Qalan matçlarda qalib gəlməklə yaxşı komanda olduğumuzu isbatlamaq istəyirik.

