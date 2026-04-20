20 Aprel 2026
AZ

Stadionda yeni qaydalar: “Neftçi” - “Qarabağ” oyunu ilə bağlı azarkeşlərə XƏBƏRDARLIQ

Futbol
Xəbərlər
20 Aprel 2026 12:13
182
Stadionda yeni qaydalar: “Neftçi” - “Qarabağ” oyunu ilə bağlı azarkeşlərə XƏBƏRDARLIQ

Aprelin 26-da “Neftçi” futbol klubu Misli Premyer Liqasının 29-cu turu çərçivəsində “Qarabağ”ı qəbul edəcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, “Palms Sports Arena”da keçiriləcək qarşılaşmaya böyük marağı nəzərə alan tərəflər azarkeşlərin təhlükəsizliyinin təmin olunması və mümkün insidentlərin qarşısının alınması məqsədilə bir sıra preventiv tədbirlər planlaşdırıb.

Qeyd olunub ki, Ağdam təmsilçisinin azarkeşləri üçün “Qərb 2” sektoru ayrılıb və biletlər oyun günü saat 12:00-dan etibarən stadionun “Qarabağ” fanatları üçün nəzərdə tutulmuş kassasından satışa çıxarılacaq.

Təhlükəsizlik məqsədilə “Neftçi” azarkeşləri üçün ayrılan sektorlara “Qarabağ” klubunun atributları ilə daxil olan azarkeşlərin buraxılmayacağı bildirilib.

“Neftçi” PFK azarkeşlərin təhlükəsizliyi və matçın insidentsiz keçməsi üçün görülən tədbirlərin anlayışla qarşılanacağına ümid etdiyini qeyd edib.

Qeyd edək ki, qarşılaşmaya saat 19:00-da start veriləcək.

İdman.Biz
Məqalədə:

