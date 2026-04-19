19 Aprel 2026
AÇ: Kotsoyev qələbə ilə start götürdü - YENİLƏNİR\VİDEO

19 Aprel 2026 10:28
AÇ: Kotsoyev qələbə ilə start götürdü

Azərbaycan cüdoçusu Zelim Kotsoyev (100 kq) Tbilisidə keçirilən Avropa çempionatına qələbə ilə başlayıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, idmançı 1/16 finalda Şimali Makedoniya təmsilçisi Nikola Pavlovski ilə üz-üzə gəlib və rəqibini məğlub edərək növbəti mərhələyə yüksəlib.

Bu gün Azərbaycan millisinin daha iki üzvü də tatamiyə çıxacaq. Kənan Nəsibov (+100 kq) və Madina Kaisinova (+78 kq) öz çəkilərində mübarizəyə qoşulacaqlar.

Qeyd edək ki, Avropa çempionatı bu gün başa çatacaq. Daha əvvəl Hidayət Heydərov (73 kq) gümüş, Əhməd Yusifov (60 kq), Turan Bayramov (66 kq) və Zelim Tçkayev (81 kq) bürünc medal qazanıblar.

Gürcüstanın paytaxtı Tbilisidə keçirilən cüdo üzrə Avropa çempionatı bu gün başa çatır.

İdman.Biz xəbər verir ki, yarışın son günündə Azərbaycan millisinin daha üç üzvü mübarizəyə başlayacaq. Zelim Kotsoyev (100 kq), Kənan Nəsibov (+100 kq) və Madina Kaisinova (+78 kq) tatamiyə çıxacaqlar.

100 kq çəki dərəcəsində Kotsoyev 1/16 finalda Şimali Makedoniya təmsilçisi Nikola Pavlovski ilə qarşılaşacaq. +100 kq-da Nəsibov 1/8 finaldan mübarizəyə qoşulacaq və Fransa təmsilçisi Mateo Akiana Monqo ilə Almaniyadan Erik Abramovun duelinin qalibi ilə üz-üzə gələcək. +78 kq-da isə Kaisinova 1/16 finalda rusiyalı Elis Startseva ilə qüvvəsini sınayacaq.

Qeyd edək ki, Azərbaycan yığmasının aktivində artıq 4 medal var. Hidayət Heydərov (73 kq) gümüş, Əhməd Yusifov (60 kq), Turan Bayramov (66 kq) və Zelim Tçkayev (81 kq) bürünc mükafat qazanıblar.

