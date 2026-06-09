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Sumqayıt Cüdo Təlim Mərkəzində kəmər dərəcələri üzrə rəsmi imtahan keçirilib - FOTO

Cüdo
Xəbərlər
9 İyun 2026 09:57
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Sumqayıt Cüdo Təlim Mərkəzində kəmər dərəcələri üzrə rəsmi imtahan keçirilib - FOTO

Sumqayıt Cüdo Təlim Mərkəzində kəmər dərəcələri üzrə rəsmi imtahan keçirilib.

İdman.Biz xəbər verir ki, Azərbaycan Cüdo Federasiyasının təşkilatçılığı ilə baş tutan imtahanda 382 cüdoçu yaş uyğunluğuna əsasən ağ-sarı, sarı, narıncı, yaşıl, göy və qəhvəyi kəmər dərəcələri üzrə bacarıqlarını nümayiş etdirib.

İmtahanı uğurla başa vuran idmançılara müvafiq kəmər və sertifikatlar təqdim olunub.

Kəmər imtahanları cüdoçuların texnikaları daha sistemli və hərtərəfli mənimsəməsinə, eyni zamanda motivasiyalarının artmasına xidmət edir. Bu mərhələ həm də gələcəkdə nüfuzlu daxili yarışlarda iştirak üçün vacib şərtlərdən biri hesab olunur.

İdman.Biz
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