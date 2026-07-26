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Avropa Cüdo Ümidləri Turnirində U-14-lərin mübarizəsi başa çatıb - FOTO

Cüdo
Xəbərlər
26 İyul 2026 14:58
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Avropa Cüdo Ümidləri Turnirində U-14-lərin mübarizəsi başa çatıb - FOTO

Bakıda keçirilən Avropa Cüdo Ümidləri Turnirində U-14 yaş kateqoriyası üzrə mübarizə başa çatıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, Abşeron Olimpiya İdman Kompleksində təşkil olunan yarışın son günündə oğlanlar və qızlar ümumilikdə 8 çəki dərəcəsində qüvvəsini sınayıb.

Beynəlxalq turnirdə 10 ölkəni təmsil edən 81 klubun 289 cüdoçusu tatamiyə çıxıb.

Yarış U-14 yaş kateqoriyasında gənc cüdoçuların beynəlxalq təcrübə qazanması baxımından əhəmiyyətli turnirlərdən biri olub.

Mükafatçıları təqdim edirik:

Qızlar

38 kq
1. Səma Abdullazadə
2. Rüqəyya Səftərli

40 kq
1. Mehparə Həsrətzadə
2. Gülşən İmanova
3. Gülay Ağayeva
3. Ayan Məmmədli

44 kq
1. Halide Özcan (Türkiyə)
2. Nərgiz Fərzəliyeva
3. Səkinəxanım Şahtaxtinskaya

48 kq
1. Ayla Məmmədli
2. Humay Eyvazova
3. Məryəm Nurullazadə

Oğlanlar

38 kq
1. Zöhrab Sayadzadə
2. Rahim Dünyamalıyev
3. Mehdi Əlişov
3. Zadir Rzalı

42 kq
1. Bəxtiyar Cəbrayıllı
2. Hüseyn Nağıyev
3. Rahib İbadov
3. Timur Mironyuk (Almaniya)

46 kq
1. Zahid Hüseynzadə
2. İmran Məlikov
3. Hüseyn Xankişili
3. Yusif Səmədzadə

50 kq
1. Əli Qurbanlı
2. Ömər Allahverdiyev
3. Ülvi Məcidli
3. Fəxrim Məhərrəmov

İdman.Biz
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