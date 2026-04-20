“Sənə ləvəngi bişirmişik” - ABŞ-də Nəriman Axundzadəyə dəstək - VİDEO

ABŞ-də çıxış edən “Kolambus Kryu” klubunun futbolçusu və Azərbaycan yığmasının üzvü Nəriman Axundzadə azərbaycanlı azarkeşlərin dəstəyini hiss edib.
İdman.Biz xəbər verir ki, MLS-in Şərq Konfransının səkkizinci turunda “Nyu-Enqland Revolyuşn”la keçirilən oyunda stadionda azərbaycanlı fanatlar yer alıblar.
ABŞ-də yaşayan həmyerlimiz Ceyhun Əlizadə sosial şəbəkədə paylaşdığı görüntülərdə azarkeşlərin tribunadan Nərimana səslənərək ona dəstək olduqlarını göstərib.
O, zarafatla futbolçuya “Nəriman, sənin üçün bir qazan ləvəngi bişirmişik” deyərək atmosferə rəng qatıb.
Qeyd edək ki, görüş “Kolambus Kryu”nun 1:2 hesablı məğlubiyyəti ilə yekunlaşıb. Nəriman Axundzadə oyuna 88-ci dəqiqədə ehtiyat oyunçular skamyasından daxil olub.
“Barselona” Levandovskiyə yeni müqavilə təklif etməyə hazırlaşır
Kataloniya klubu polşalı hücumçu ilə vidalaşmaq istəmir
Anri “Arsenal”ı sərt tənqid etdi
Klubun əfsanəsi “Mançester Siti”yə məğlubiyyətdən sonra komandanın oyununu bəyənməyib
Azərbaycanın U-17 millisinin UEFA İnkişaf Turniri üçün ilkin heyəti açıqlanıb
Yekun 20 nəfərlik heyət səfər öncəsi müəyyənləşəcək
Kun Aquero: “Lamin Yamal Messi və Mbappedən üstündür”
Əfsanəvi hücumçu “Barselona”nın 18 yaşlı ulduzuna heyranlığını gizlətməyib
Van Deykdən Salah barədə təsirli sözlər
“Liverpul”un kapitanı hücumçunun komanda üçün əhəmiyyətini vurğuladı
Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” azlıqda qalsa da qələbəni əldən vermədi - YENİLƏNİB + VİDEO
Etiraza görə "Sabah"ın baş məşqçisi Valdas Dambrauskas və köməkçisi də sarı vərəqə ilə cəzalandırılıb
Qadın voleybolçuların Yüksək Liqasının qalibləri mükafatlandırılıb - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
“Turan” çempionluq kubokunu qaldırdı
Zelim Kotsoyev yarışdan kənarlaşdırılıb - YENİLƏNİB\VİDEO
Azərbaycan cüdoçusu bürünc medal görüşündən kənarda qaldı