22 Aprel 2026
AZ

Liam Rosenior “Çelsi”nin 114 illik antirekordunu yenilədi

Futbol
Xəbərlər
22 Aprel 2026 09:13
106
“Çelsi”nin İngiltərə Premyerliqasındakı uğursuz çıxışı tarixi antirekordla nəticələnib. London təmsilçisi çempionatda keçirdiyi son beş qarşılaşmanın hamısında məğlub olub və bu oyunların heç birində rəqib qapısına yol tapa bilməyib.

İdman.Biz xəbər verir ki, klub tarixində sonuncu dəfə belə hadisə 114 il əvvəl baş verib. Hücum xəttindəki kəskin kəsirlər və müdafiədəki səhvlər komandanın turnir cədvəlindəki mövqeyinə də ciddi zərbə vurub. Xüsusilə son turda “Brayton”a qarşı 0:3 hesablı darmadağın azarkeşlərin səbrini daşırıb.

London təmsilçisinin qol həsrəti çəkdiyi bu qara zolaq “Nyukasl”a minimal hesablı (0:1) məğlubiyyətlə başlayıb. Daha sonra “Everton”a 3:0, “Mançester Siti”yə 0:3 və “Mançester Yunayted”ə 0:1 hesabı ilə uduzan komanda, nəhayət “Brayton” səfərindən də üç cavabsız qolla qayıdıb. Beləliklə, paytaxt klubu son beş matçda rəqib qapılarına yol tapa bilməyərək ümumilikdə 11 qol buraxıb.

Komandanın baş məşqçisi Liam Rosenior hər nə qədər zədəli futbolçuların, xüsusən də Koul Palmerin yoxluğundan şikayətlənsə də, rəqəmlər vəziyyətin kritik olduğunu göstərir. “Çelsi” növbəti oyunlarda bu qol həsrətinə son qoya bilməsə, avrokubok zonasından daha da uzaqlaşacaq.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan Kuboku: “Sabah” “Qarabağ”la üz-üzə
09:27
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Sabah” “Qarabağ”la üz-üzə

Matçın baş hakimi Rəvan Həmzəzadə olacaq
Hans-Diter Flik “Barselona”dan sonra üçün qərarını açıqladı
08:42
Futbol

Hans-Diter Flik “Barselona”dan sonra üçün qərarını açıqladı

Alman mütəxəssis 2028-ci ilə kimi əsas planı barədə danışıb
Liam Rosenior: “Məni və oyunçuların güzgüyə baxmağa ehtiyacımız var”
08:05
Futbol

Liam Rosenior: “Məni və oyunçuların güzgüyə baxmağa ehtiyacımız var”

“Çelsi”nin baş məşqçisi futbolçulara sərt xəbərdarlıq edib
“Fənərbağça” azarkeşlərindən Domeniko Tedeskoya istefa çağırışı
07:33
Futbol

“Fənərbağça” azarkeşlərindən Domeniko Tedeskoya istefa çağırışı

İstanbul təmsilçisinin kubokla vidalaşması fanatların səbrini daşırıb
İtaliya futbolunda “eskort” qalmaqalı: 50 oyunçunun adı hallanır
05:38
Futbol

İtaliya futbolunda “eskort” qalmaqalı: 50 oyunçunun adı hallanır

“İnter”, “Milan” və “Yuventus”un ulduzları polisin hədəfindədir
“Barselona”da böyük təmizlik: 11-likdən üç namizəd var
04:42
Futbol

“Barselona”da böyük təmizlik: 11-likdən üç namizəd var

Kataloniyalılar yay transfer pəncərəsi üçün planlarını müəyyənləşdirib

Ən çox oxunanlar

AFFA oyununda hakim səhvən futbolçunu qovdu və meydançaya qaytardı
21 Aprel 01:37
Azərbaycan futbolu

AFFA oyununda hakim səhvən futbolçunu qovdu və meydançaya qaytardı

Qərar 15 dəqiqə sonra dəyişdirildi

Avropa çempionatı: Kandelaki və Abbasov bürünc medal uğrunda yarışacaqlar - YENİLƏNİB + VİDEO
20 Aprel 21:37
Güləş

Avropa çempionatı: Kandelaki və Abbasov bürünc medal uğrunda yarışacaqlar - YENİLƏNİB + VİDEO

Hər iki idmançımız yarımfinalda uduzsa da, medal şansını qoruyur
Qurban Qurbanov və Həsrət Cəfərov Avropa çempionatının finalına yüksəldilər - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
21 Aprel 20:14
Güləş

Qurban Qurbanov və Həsrət Cəfərov Avropa çempionatının finalına yüksəldilər - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq
Qadın voleybolçuların Yüksək Liqasının qalibləri mükafatlandırılıb - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
19 Aprel 21:52
Voleybol

Qadın voleybolçuların Yüksək Liqasının qalibləri mükafatlandırılıb - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

“Turan” çempionluq kubokunu qaldırdı