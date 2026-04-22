Liam Rosenior: “Məni və oyunçuların güzgüyə baxmağa ehtiyacımız var”

22 Aprel 2026 08:05
“Çelsi”nin baş məşqçisi Liam Rosenior İngiltərə Premyerliqasındakı ardıcıl məğlubiyyətlərdən sonra komandanın çıxışını kəskin tənqid edib. Təcrübəli mütəxəssis “Brayton”a 0:3 hesablı məğlubiyyəti “qəbulolunmaz” adlandıraraq, futbolçularına ciddi ismarışlar yollayıb.

İdman.Biz “Sky Sports”a istinadən xəbər verir ki, Rosenior artıq oyunçuları müdafiə edə bilməyəcəyini vurğulayıb.

“Hər bir mənada qəbulolunmaz oyun idi. Mən bura gəlib hər dəfə futbolçuları müdafiə edirəm, amma bu gecə baş verənləri müdafiə etmək mümkün deyil. Siz “Çelsi” üçün oynayırsınız, mən isə bu klubu idarə edirəm. Əgər bunun öhdəsindən gələ bilmirsinizsə, burada olmamalısınız”, - deyə baş məşqçi söyləyib.

Rosenior klubda köklü dəyişikliklərin vaxtının çatdığını və hər kəsin məsuliyyət daşıdığını bildirib. O, özü də daxil olmaqla hər kəsin səhvlərindən nəticə çıxarmalı olduğunu qeyd edib:

“Hazırda nə isə kəskin şəkildə dəyişməlidir. Güzgüyə baxmağa ehtiyacımız var. Mən də öz növbəmdə güzgüyə baxmalıyam”.

Rosenior sonda azarkeşlərə müraciət edərək, növbəti matçda fərqli bir komanda görəcəklərini vəd edib:

“Bazar günü keçiriləcək oyunda bu klubu layiqincə təmsil edəcək bir komanda seçəcəyəm”.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan Kuboku: “Sabah” “Qarabağ”la üz-üzə
09:27
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Sabah” “Qarabağ”la üz-üzə

Matçın baş hakimi Rəvan Həmzəzadə olacaq
Liam Rosenior “Çelsi”nin 114 illik antirekordunu yenilədi
09:13
Futbol

Liam Rosenior “Çelsi”nin 114 illik antirekordunu yenilədi

Komanda Premyerliqa tarixində ən ağır böhranlarından birini yaşayır
Hans-Diter Flik “Barselona”dan sonra üçün qərarını açıqladı
08:42
Futbol

Hans-Diter Flik “Barselona”dan sonra üçün qərarını açıqladı

Alman mütəxəssis 2028-ci ilə kimi əsas planı barədə danışıb
“Fənərbağça” azarkeşlərindən Domeniko Tedeskoya istefa çağırışı
07:33
Futbol

“Fənərbağça” azarkeşlərindən Domeniko Tedeskoya istefa çağırışı

İstanbul təmsilçisinin kubokla vidalaşması fanatların səbrini daşırıb
İtaliya futbolunda “eskort” qalmaqalı: 50 oyunçunun adı hallanır
05:38
Futbol

İtaliya futbolunda “eskort” qalmaqalı: 50 oyunçunun adı hallanır

“İnter”, “Milan” və “Yuventus”un ulduzları polisin hədəfindədir
“Barselona”da böyük təmizlik: 11-likdən üç namizəd var
04:42
Futbol

“Barselona”da böyük təmizlik: 11-likdən üç namizəd var

Kataloniyalılar yay transfer pəncərəsi üçün planlarını müəyyənləşdirib

Ən çox oxunanlar

AFFA oyununda hakim səhvən futbolçunu qovdu və meydançaya qaytardı
21 Aprel 01:37
Azərbaycan futbolu

AFFA oyununda hakim səhvən futbolçunu qovdu və meydançaya qaytardı

Qərar 15 dəqiqə sonra dəyişdirildi

Avropa çempionatı: Kandelaki və Abbasov bürünc medal uğrunda yarışacaqlar - YENİLƏNİB + VİDEO
20 Aprel 21:37
Güləş

Avropa çempionatı: Kandelaki və Abbasov bürünc medal uğrunda yarışacaqlar - YENİLƏNİB + VİDEO

Hər iki idmançımız yarımfinalda uduzsa da, medal şansını qoruyur
Qurban Qurbanov və Həsrət Cəfərov Avropa çempionatının finalına yüksəldilər - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
21 Aprel 20:14
Güləş

Qurban Qurbanov və Həsrət Cəfərov Avropa çempionatının finalına yüksəldilər - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq
Qadın voleybolçuların Yüksək Liqasının qalibləri mükafatlandırılıb - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
19 Aprel 21:52
Voleybol

Qadın voleybolçuların Yüksək Liqasının qalibləri mükafatlandırılıb - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

“Turan” çempionluq kubokunu qaldırdı