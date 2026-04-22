22 Aprel 2026
“Fənərbağça” azarkeşlərindən Domeniko Tedeskoya istefa çağırışı

22 Aprel 2026 07:33
“Fənərbağça” azarkeşlərindən Domeniko Tedeskoya istefa çağırışı

Türkiyə Kubokunun 1/4 final mərhələsində “Konyaspor”a 0:1 hesabı ilə uduzaraq mübarizəni dayandıran “Fənərbağça”da gərginlik pik həddə çatıb. Qarşılaşmanın 120+2-ci dəqiqəsində buraxılan qol nəticəsində turnirdən kənarda qalan “sarı-lacivərdlilər”in tərəfdarları məğlubiyyətin günahkarı kimi baş məşqçi Domeniko Tedeskonu göstəriblər.

İdman.Biz xəbər verir ki, azarkeşlər matçın yekununda italiyalı mütəxəssis üçün “İstefa!” şüarları səsləndiriblər. Sosial şəbəkələrdə də minlərlə paylaşım edən fanatlar komandanın oyunundan və nəticədən narazılıqlarını kəskin şəkildə ifadə ediblər. Onlar Tedeskonun taktiki gedişlərinin və komandanın hücum potensialının kubokda uğur qazanmaq üçün yetərsiz olduğunu vurğulayırlar.

Xatırladaq ki, “Medaş Konya Böyükşəhər” stadionunda keçirilən və əsas vaxtı qolsuz bitən qarşılaşmanın taleyini uzatma dəqiqələrinin sonunda təyin edilən penalti zərbəsi həll edib.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

İtaliya futbolunda “eskort” qalmaqalı: 50 oyunçunun adı hallanır
05:38
Futbol

İtaliya futbolunda “eskort” qalmaqalı: 50 oyunçunun adı hallanır

“İnter”, “Milan” və “Yuventus”un ulduzları polisin hədəfindədir
“Barselona”da böyük təmizlik: 11-likdən üç namizəd var
04:42
Futbol

“Barselona”da böyük təmizlik: 11-likdən üç namizəd var

Kataloniyalılar yay transfer pəncərəsi üçün planlarını müəyyənləşdirib
“RB Leypsiq” Yan Diomandın qiymətini 100 milyona qaldırıb
03:35
Futbol

“RB Leypsiq” Yan Diomandın qiymətini 100 milyona qaldırıb

“Liverpul”un maraq dairəsində olan vinger “toxunulmaz” deyil
“Qarabağ”ın keçmiş qapıçısının komandası üçüncü diviziona düşdü - FOTO/VİDEO
02:42
Futbol

“Qarabağ”ın keçmiş qapıçısının komandası üçüncü diviziona düşdü - FOTO/VİDEO

İki il əvvəl Premyer Liqada mübarizə aparan “tülkülər” uçuruma yuvarlanıb
La Liqa: Mbappeylə Vinisius “Real”a qələbə qazandırdı - YENİLƏNİB + VİDEO
01:48
Futbol

La Liqa: Mbappeylə Vinisius “Real”a qələbə qazandırdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Madrid təmsilçisi doğma meydanda “Alaves” səddini keçib
Fransa Kuboku: “Lans” “Tuluza” məğlub edərək finala çıxdı
01:35
Futbol

Fransa Kuboku: “Lans” “Tuluza” məğlub edərək finala çıxdı

“Bollar-Delelis” stadionunda beş qol vuruldu

Ən çox oxunanlar

AFFA oyununda hakim səhvən futbolçunu qovdu və meydançaya qaytardı
21 Aprel 01:37
Azərbaycan futbolu

AFFA oyununda hakim səhvən futbolçunu qovdu və meydançaya qaytardı

Qərar 15 dəqiqə sonra dəyişdirildi

Avropa çempionatı: Kandelaki və Abbasov bürünc medal uğrunda yarışacaqlar - YENİLƏNİB + VİDEO
20 Aprel 21:37
Güləş

Avropa çempionatı: Kandelaki və Abbasov bürünc medal uğrunda yarışacaqlar - YENİLƏNİB + VİDEO

Hər iki idmançımız yarımfinalda uduzsa da, medal şansını qoruyur
Qurban Qurbanov və Həsrət Cəfərov Avropa çempionatının finalına yüksəldilər - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
21 Aprel 20:14
Güləş

Qurban Qurbanov və Həsrət Cəfərov Avropa çempionatının finalına yüksəldilər - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq
Qadın voleybolçuların Yüksək Liqasının qalibləri mükafatlandırılıb - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
19 Aprel 21:52
Voleybol

Qadın voleybolçuların Yüksək Liqasının qalibləri mükafatlandırılıb - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

“Turan” çempionluq kubokunu qaldırdı