22 Aprel 2026
Özbəkistan futbolunda böhran

22 Aprel 2026 11:10
Özbəkistan futbolunda böhran

Özbəkistanın dövlət neft-qaz şirkəti "Özbəkneftqaz" futbol klublarının maliyyələşdirilməsini tam dayandırıb.

İdman.Biz bu ölkənin mətbuatına istinadən xəbər verir ki, bu barədə şirkətin mətbuat konfransında qurumun idarə heyəti sədrinin birinci müavini Suhrob Xamrayev rəsmi açıqlama verib.

Onun sözlərinə görə, bu addım dövlət şirkətinin idman sahəsində xərclərə yenidən baxılması siyasəti ilə izah olunur.

Xamrayev əvvəlki illərdə yaranmış borc məsələsinə də toxunub. Bildirilib ki, xüsusilə "Bunyodkor" klubu və keçmiş braziliyalı futbolçu Rivaldo ilə bağlı maliyyə öhdəlikləri məhz klubun üzərinə düşür.

Onun fikrincə, Rivaldoya olan borcun ödənilməsi birbaşa klubun məsuliyyətidir və bu, "Özbəkneftqaz" aid deyil. Şirkət bu kimi öhdəlikləri üzərinə götürmədiyini xüsusi vurğulayıb.

Beləliklə, dövlət şirkəti futbol klublarının maliyyələşdirilməsi praktikasından tam imtina etdiyini təsdiqləyib. Bu qərarın ölkə futbolunda maliyyə modelləri və klubların özünütəminetmə mexanizmləri ilə bağlı yeni müzakirələrə səbəb olacağı gözlənilir.

Hazırda əsas diqqət klubların müstəqil maliyyə fəaliyyəti və əvvəlki müqavilələr üzrə öhdəliklərin tənzimlənməsi yollarına yönəlib.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Ramin Quliyev: “Sabah”dan fərqli, “Qarabağ”ın üzərində təzyiq çoxdur”
12:41
Futbol

Ramin Quliyev: “Sabah”dan fərqli, “Qarabağ”ın üzərində təzyiq çoxdur”

“Sabah”ın sabiq baş məşqçisi matç öncəsi şansları dəyərləndirdi
“Sabah” və “Qarabağ” itkilərlə həlledici matça çıxır
12:10
Futbol

“Sabah” və “Qarabağ” itkilərlə həlledici matça çıxır

“Qarabağ”da üç futbolçu, “Sabah”da isə iki hücumçu yoxdur
AFFA nümayəndələri UEFA seminarında iştirak edir
11:56
Futbol

AFFA nümayəndələri UEFA seminarında iştirak edir

Tədbirdə 18 ölkənin nümayəndə heyəti iştirak edir
Hakimi Rihannaya imzalı formasını hədiyyə etdi - VİDEO
11:40
Futbol

Hakimi Rihannaya imzalı formasını hədiyyə etdi - VİDEO

Hakimi Parisdə məşhur müğənni ilə qarşılaşıb
Kilian Mbappe uzaq məsafədən vurduğu qollar üzrə rekorda imza atıb
10:40
Futbol

Kilian Mbappe uzaq məsafədən vurduğu qollar üzrə rekorda imza atıb

Fransalı hücumçu Avropanın top-5 liqalarında liderə çevrilib
"Çelsi" "Tottenhem"in ulduzuna elçi düşüb
10:12
Futbol

"Çelsi" "Tottenhem"in ulduzuna elçi düşüb

London klubu Van de Venlə bağlı danışıqlara başlayıb

Ən çox oxunanlar

AFFA oyununda hakim səhvən futbolçunu qovdu və meydançaya qaytardı
21 Aprel 01:37
Azərbaycan futbolu

AFFA oyununda hakim səhvən futbolçunu qovdu və meydançaya qaytardı

Qərar 15 dəqiqə sonra dəyişdirildi

Avropa çempionatı: Kandelaki və Abbasov bürünc medal uğrunda yarışacaqlar - YENİLƏNİB + VİDEO
20 Aprel 21:37
Güləş

Avropa çempionatı: Kandelaki və Abbasov bürünc medal uğrunda yarışacaqlar - YENİLƏNİB + VİDEO

Hər iki idmançımız yarımfinalda uduzsa da, medal şansını qoruyur
Qurban Qurbanov və Həsrət Cəfərov Avropa çempionatının finalına yüksəldilər - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
21 Aprel 20:14
Güləş

Qurban Qurbanov və Həsrət Cəfərov Avropa çempionatının finalına yüksəldilər - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq
Qadın voleybolçuların Yüksək Liqasının qalibləri mükafatlandırılıb - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
19 Aprel 21:52
Voleybol

Qadın voleybolçuların Yüksək Liqasının qalibləri mükafatlandırılıb - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

“Turan” çempionluq kubokunu qaldırdı