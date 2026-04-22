Ramin Quliyev: “Sabah”dan fərqli, “Qarabağ”ın üzərində təzyiq çoxdur”

“Şanslar bərabərdir. Mövsümün iki iddialı komandası üz-üzə gəlir. İlk görüş heç-heçə başa çatdığından hər iki kollektiv həlledici görüşü vəsiqə qazana bilər”.

Bu sözləri “Sabah”ın sabiq baş məşqçisi Ramin Quliyev deyib.

Mütəxəssis bu gün keçiriləcək Azərbaycan kubokunun yarımfinal mərhələsinin cavab oyunu - “Sabah” - “Qarabağ” matçı ilə bağlı gözləntilərini bölüşüb.

“Qarabağ” çempionluq şansını demək olar ki, itirdiyi üçün “Sabah”ı məğlub edib kuboku qazanmaq haqda düşünür. Fikrimcə, ağdamlılar bütün gücünü ortaya qoyacaq ki, finala yüksəlsin. Bu mövsüm “Sabah”a qarşı oyunlarda istədiyi nəticələri əldə edə bilməyib. Bu da onu göstərir ki, iki güclü komanda üz-üzə gələcək və bizi gərgin mübarizə gözləyir. “Sabah” artıq çempionluq məsələsini həll edib. Kubokda da həlledici görüşün bir addımlığındadır. Valdas Dambrauskasın komandası “qızıl dubl” etmək üçün əlindən gələni edəcək. Hansı komanda psixoloji cəhətdən bu görüşü daha yaxşı hazırdısa, o da finala yüksələcək. “Sabah”dan fərqli, “Qarabağ”ın üzərində təzyiq çoxdur”, - deyə o, sport24.az-a açıqlamasında deyib​.

Qeyd edək ki, “Sabah” - “Qarabağ” matçı bu gün “Bank Respublika Arena”da keçiriləcək. Qarşılaşmanın start fiti saat 20:00-da səslənəcək. İlk görüş 2:2 hesabı ilə başa çatıb.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Kəpəz” Fərid Nəbiyevi komandada saxlamaq istəyir
14:09
Futbol

“Kəpəz” Fərid Nəbiyevi komandada saxlamaq istəyir

Cari mövsümdə 28 oyunda dörd qol vuran yarımmüdafiəçi diqqət mərkəzindədir
“Zirə”nin hücumçusu: “İki sarı vərəqə məni narahat edirdi” - MÜSAHİBƏ
13:40
Futbol

“Zirə”nin hücumçusu: “İki sarı vərəqə məni narahat edirdi” - MÜSAHİBƏ

Eren Aydın yarımfinal matçını və epizodları şərh etdi
Samir Abasov: “Sabah” “Qarabağ”ın “düsturunu tapıb”
13:25
Futbol

Samir Abasov: “Sabah” “Qarabağ”ın “düsturunu tapıb”

O, psixoloji üstünlüyün də paytaxt təmsilçisinin tərəfində olduğunu vurğulayıb
“Sabah” və “Qarabağ” itkilərlə həlledici matça çıxır
12:10
Futbol

“Sabah” və “Qarabağ” itkilərlə həlledici matça çıxır

“Qarabağ”da üç futbolçu, “Sabah”da isə iki hücumçu yoxdur
AFFA nümayəndələri UEFA seminarında iştirak edir
11:56
Futbol

AFFA nümayəndələri UEFA seminarında iştirak edir

Tədbirdə 18 ölkənin nümayəndə heyəti iştirak edir
Hakimi Rihannaya imzalı formasını hədiyyə etdi - VİDEO
11:40
Futbol

Hakimi Rihannaya imzalı formasını hədiyyə etdi - VİDEO

Hakimi Parisdə məşhur müğənni ilə qarşılaşıb

Ən çox oxunanlar

AFFA oyununda hakim səhvən futbolçunu qovdu və meydançaya qaytardı
21 Aprel 01:37
Azərbaycan futbolu

AFFA oyununda hakim səhvən futbolçunu qovdu və meydançaya qaytardı

Qərar 15 dəqiqə sonra dəyişdirildi

Avropa çempionatı: Kandelaki və Abbasov bürünc medal uğrunda yarışacaqlar - YENİLƏNİB + VİDEO
20 Aprel 21:37
Güləş

Avropa çempionatı: Kandelaki və Abbasov bürünc medal uğrunda yarışacaqlar - YENİLƏNİB + VİDEO

Hər iki idmançımız yarımfinalda uduzsa da, medal şansını qoruyur
Qurban Qurbanov və Həsrət Cəfərov Avropa çempionatının finalına yüksəldilər - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
21 Aprel 20:14
Güləş

Qurban Qurbanov və Həsrət Cəfərov Avropa çempionatının finalına yüksəldilər - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq
Qadın voleybolçuların Yüksək Liqasının qalibləri mükafatlandırılıb - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
19 Aprel 21:52
Voleybol

Qadın voleybolçuların Yüksək Liqasının qalibləri mükafatlandırılıb - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

“Turan” çempionluq kubokunu qaldırdı