18 Aprel 2026
18 Aprel 2026 17:37
Premyerliqa: “Brentford” və “Fulhem” heç-heçəyə razılaşıblar

İngiltərə Premyer Liqasının 33-cü turu çərçivəsində keçirilən “Brentford” - “Fulhem” qarşılaşması qolsuz bərabərliklə yekunlaşıb.

Doğma meydanda rəqibini qəbul edən “Brentford” üstünlüyünü hesaba əks etdirə bilməyib və komandalar meydanı hərəyə bir xalla tərk ediblər.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu heç-heçədən sonra xallarının sayını 48-ə çatdıran “Brentford” turnir cədvəlinin yeddinci pilləsindəki mövqeyini qoruyub. 45 xalı olan “Fulhem” isə 12-ci sırada qərarlaşıb.

Qeyd edək ki, tərəflər arasında ötən ilin sentyabrın 20-də baş tutan ilk dövrə oyununda “bağbanlar” 3:1 hesablı qələbə qazanmışdılar.
Növbəti turda “Brentford” aprelin 27-də “Old Trafford” stadionunda “Mançester Yunayted”in qonağı olacaq. “Fulhem” isə aprelin 25-də öz meydanında “Aston Villa”nı qəbul edəcək.

