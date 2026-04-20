“Zirə” - “Neftçi” matçı 100-cü heç-heçə ilə yadda qaldı

“Zirə” Premyer Liqada 100-cü dəfə heç-heçə edib.
İdman.Biz Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, bu, “Neftçi” ilə ev matçında qeydə alınıb.
Misli Premyer Liqasının 28-ci turunun görüşü 1:1 hesabı ilə nəticələnib.
Paytaxt təmsilçisi 332-ci oyununda 100-cü “sülh”ə imza atıb. “Zirə” çempionatın tarixində 100 və daha çox bərabərliyi olan 11-ci komandadır. Bakılıların “sülh”lərindən 51-i ev, 49-u səfər matçında gerçəkləşib.
Qəsəbə klubunun ilk heç-heçəsi 2015/2016 mövsümünə təsadüf edib. 2015-ci il avqustun 16-da “Kəpəz”lə səfər qarşılaşmasında 1:1 hesabı qeydə alınıb.