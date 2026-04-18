18 Aprel 2026
Neymar futbolun indiki durumudan şikayət etdi

18 Aprel 2026 09:54
Braziliya millisinin tarixinin ən yaxşı bombardiri Neymar müasir futbolda baş verən dəyişikliklərin fərdi ustalığa və driblinqə mənfi təsirindən danışıb. Təcrübəli hücumçu hesab edir ki, fiziki hazırlığa həddindən artıq önəm verilməsi texnikalı oyunçu nəslini yox olmaq təhlükəsi ilə üz-üzə qoyub.

İdman.Biz “The Touchline” nəşrinə istinadla xəbər verir ki, Neymar futbolun daha çox güc və intensivlik üzərində qurulduğunu bildirib.

“Futbol dəyişib. İndi hər şey daha çox güc və intensivlik haqqındadır. Bu səbəbdən biz topla davranmaqda xüsusilə mahir olan bir nəsil futbolçunu - driblinq ustalarını itiririk. Bu gün bu tip çox az sayda oyunçu görürük: Vinisius, Rodriqo, Şerki. Daha çox ad çəkə bilmirəm. Gücü artırmaq üzərində işləməyə başlayanda, bacarıqlarının bir hissəsini itirirsən. Futbol artıq çox fiziki bir idman növünə çevrilib”, - deyə hücumçu əlavə edib.

Qeyd edək ki, 34 yaşlı Neymar Braziliya millisinin heyətində 79 qol vurub.

