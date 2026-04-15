Çempionlar Liqasının yarımfinal mərhələsinin son iştirakçıları bu gün müəyyənləşəcək

Bu gün UEFA Çempionlar Liqasında 1/4 final mərhələsinə yekun vurulacaq.
İdman.Biz xəbər verir ki, son oyun günündə iki qarşılaşma keçiriləcək.
İspaniya təmsilçisi “Real Madrid” səfərdə Almaniyanın “Bavariya” klubunun qonağı olacaq. İngiltərənin “Arsenal” komandası isə doğma meydanda Portuqaliya təmsilçisi “Sportinq”lə üz-üzə gələcək.
Hər iki görüş Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da start götürəcək.
1/4 final mərhələsi, cavab oyunları
15 aprel
23:00. “Arsenal” (İngiltərə) - “Sportinq” (Portuqaliya)
İlk oyun - 1:0
23:00. “Bavariya” (Almaniya) - “Real” (İspaniya)
İlk oyun - 2:1
Qeyd edək ki, artıq “Atletiko” (Madrid) və PSJ (Fransa) komandaları yarımfinala vəsiqəni təmin ediblər.