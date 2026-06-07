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Van Persi “Feyenoord”dan qovuldu

Futbol
Xəbərlər
7 İyun 2026 23:58
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Van Persi “Feyenoord”dan qovuldu

Niderlandın “Feyenoord” futbol klubunun baş məşqçisi Robin van Persi vəzifəsindən qovulub.

İdman.Biz xəbər verir ki, Rotterdam təmsilçisinin rəhbərliyi 42 yaşlı mütəxəssislə əməkdaşlığı davam etdirməmək qərarına gəlib.

Van Persi komandaya 2025-ci ilin fevralında baş məşqçi təyin olunub. Onun klubla müqaviləsi 2027-ci ilin yayına qədər nəzərdə tutulsa da, tərəflərin yolları erkən ayrılıb.

Məlumata görə, qərarın verilməsində komandanın ötən mövsüm Niderland çempionu ola bilməməsi, heyət daxilində yaşanan narazılıqlar və Kuinten Timberlə münasibətlərdə yaranan gərginlik əsas rol oynayıb.

Bundan başqa, fevralda Rahim Sterlinqin transferi də suallar doğurub. İngiltərəli hücumçu “Feyenoord”da gözləntiləri doğrulda bilməyib və komandaya qol töhfəsi

verməyib.

“Feyenoord” mövsümü Niderland çempionatında ikinci pillədə başa vurub. Buna baxmayaraq, komanda çempion PSV-dən 19 xal geri qalıb və mövsüm ərzində qeyri-sabit çıxışı ilə diqqət çəkib.

İdman.Biz
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