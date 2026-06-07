7 İyun 2026
AZ

Aziz Yıldırımı “Fənərbağça”nın yeni prezidentidir

Futbol
Xəbərlər
7 İyun 2026 22:58
78
Aziz Yıldırımı “Fənərbağça”nın yeni prezidentidir

Türkiyənin “Fənərbağça” futbol klubunda növbədənkənar seçkili ümumi qurultayın qalibi müəyyənləşib.

İdman.Biz xəbər verir ki, Aziz Yıldırım prezident seçkilərində qalib gəlib.

O, Hakan Safi ilə mübarizədə üstünlük qazanaraq “Fənərbağça”nın yeni prezidenti olub. Seçkidə 27 min 138 konqres üzvü səs verib. Səsvermə başa çatdıqdan sonra aparılan sayımda üstünlük Aziz Yıldırımın tərəfində olub.

Yıldırım 2018-ci ildə Ali Koça uduzduğu seçkidən sonra prezident postundan ayrılmışdı. Bununla da o, səkkiz il dörd gün sonra yenidən “Fənərbağça” rəhbərliyinə qayıdıb.

Aziz Yıldırımın qələbəsindən sonra “Fənərbağça”da yeni dövr başlayır. Təcrübəli funksionerin yaxın günlərdə klubun idarəetməsi, transfer planları və yeni mövsümə hazırlıqla bağlı yol xəritəsini açıqlaması gözlənilir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Qardaşlar rəqib ola bilər: Dünya Çempionatında nadir ssenari - FOTO
23:39
DÇ-2026

Qardaşlar rəqib ola bilər: Dünya Çempionatında nadir ssenari - FOTO

DÇ-2026-da bir neçə qardaş cütlüyü fərqli milliləri təmsil edəcək
Florentino Peres “Real Madrid”də prezident postunu qorudu
22:30
Futbol

Florentino Peres “Real Madrid”də prezident postunu qorudu

79 yaşlı funksioner seçkidə səslərin 64,1 faizini toplayıb
Eriksenlə bağlı qorxulu anlar: Huşunu itirdi, oyun dayandı - VİDEO
22:24
Futbol

Eriksenlə bağlı qorxulu anlar: Huşunu itirdi, oyun dayandı - VİDEO

Danimarkalı futbolçu meydanda özünə gəlib, qarşılaşma isə davam etdirilməyib
Minifutbol millimiz çempionluğu azarkeşlərlə qeyd etdi - YENİLƏNİB + VİDEO
22:10
Milli komanda

Minifutbol millimiz çempionluğu azarkeşlərlə qeyd etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Azərbaycan minifutbol millisi çempionluq sevincini azarkeşlərlə birlikdə yaşayıb
Lamin Yamal bığ-saqqal saxlayacağına söz verdi
20:13
Futbol

Lamin Yamal bığ-saqqal saxlayacağına söz verdi

“Barselona”nın futbolçusu Usman Dembelenin “Qızıl top”u qazanmasından sonra keçirdiyi hissləri açıqlayıb
“Kəpəz” Akademiyasında böyük seçim: 250 uşaq sınaqda - FOTO
19:45
Azərbaycan futbolu

“Kəpəz” Akademiyasında böyük seçim: 250 uşaq sınaqda - FOTO

Gəncə təmsilçisinin yeni mövsüm üçün təşkil etdiyi seleksiya məşqlərinə bölgələrdən də böyük maraq olub

Ən çox oxunanlar

“Real Madrid” Oliseni 150 milyon avroya transfer etmək istəyir
5 İyun 17:07
Futbol

“Real Madrid” Oliseni 150 milyon avroya transfer etmək istəyir

Mourinyo fransız futbolçunun transferini şəxsən istəyib
Azərbaycan yoldaşlıq oyununda Maltaya məğlub olub
5 İyun 23:55
Futbol

Azərbaycan yoldaşlıq oyununda Maltaya məğlub olub - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyunu baş hakim Mixali Kaprali (Macarıstan) idarə edib
3x3 millimiz dünya çempionatının yarımfinalına çıxıb
6 İyun 21:38
Basketbol

3x3 millimiz dünya çempionatının yarımfinalına çıxıb - YENİLƏNİB

Yarımfinal və final oyunları 7 iyunda baş tutacaq
U-21 millisi yoldaşlıq görüşündə Bəhreyni böyük hesabla məğlub edib
6 İyun 21:56
Futbol

U-21 millisi yoldaşlıq görüşündə Bəhreyni böyük hesabla məğlub edib - YENİLƏNİB

U-21 növbəti yoldaşlıq matçını Qırğızıstan millisinə qarşı keçirəcək