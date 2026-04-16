Bu gün Azərbaycan Basketbol Liqasında 1/4 final mərhələsinin ikinci oyunlarına start veriləcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, birinci oyun günündə iki qarşılaşma keçiriləcək.
“Ordu” komandası səfərdə “Gəncə” ilə üz-üzə gələcək. Matç Gəncə İdman Sarayında keçiriləcək və start fiti saat 14:00-da səslənəcək. Tərəflər arasında baş tutan ilk qarşılaşmada “hərbçilər” 108:106 hesablı qələbə qazanmışdı.
Günün digər oyununda isə NTD ilə “Neftçi” kollektivləri münasibətlərinə aydınlıq gətirəcəklər. Bakı İdman Sarayında təşkil olunacaq görüş saat 19:00-da başlayacaq. Komandaların ilk duelində NTD 97:94 hesabı ilə üstün olmuşdu.
Qeyd edək ki, 1/4 final mərhələsinin digər qarşılaşmaları aprelin 17-də baş tutacaq. Cütlərdə iki qələbəyə çatan tərəf yarımfinala yüksələcək.