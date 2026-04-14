14 Aprel 2026
UEFA Çempionlar Liqası: Bu gün ilk yarımfinalçılar məlum olacaq

14 Aprel 2026 09:30
Bu gün UEFA Çempionlar Liqasında 1/2 final mərhələsinin ilk iştirakçıları bəlli olacaq.

İdman.Biz xəbər verir ki, 1/4 final mərhələsinin cavab oyunları çərçivəsində iki qarşılaşma keçiriləcək.

İspaniya təmsilçiləri “Atletiko Madrid” və “Barselona” üz-üzə gələcək.

İngiltərənin “Liverpul” klubu isə Fransa təmsilçisi PSJ-ni qəbul edəcək. Hər iki qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da start götürəcək.

UEFA Çempionlar Liqası
1/4 final, cavab oyunları
14 aprel
23:00. “Atletiko” (İspaniya) - “Barselona” (İspaniya)
İlk oyun - 2:0
23:00. “Liverpul” (İngiltərə) - PSJ (Fransa)
İlk oyun - 0:2

Qeyd edək ki, 1/4 final mərhələsinə sabah yekun vurulacaq.

