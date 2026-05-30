30 May 2026
Eze: “Çempionlar Liqasının finalı xəyalların gerçəkləşməsidir”

30 May 2026 18:30
“Arsenal”ın yarımmüdafiəçisi Ebereçi Eze UEFA Çempionlar Liqasının finalı ilə bağlı fikirlərini bölüşüb.

İdman.Biz bildirir ki, bu gün, 30 may tarixində “Arsenal” 2025/26 mövsümünün Çempionlar Liqasının finalında PSJ ilə qarşılaşacaq. Oyun Budapeştdəki “Puşkaş Arena”da keçiriləcək və Bakı vaxtı ilə saat 20:00-da başlayacaq.

“Çempionlar Liqasının finalı xəyalların gerçəkləşməsidir. Bu, uşaqlıqdan bəri danışdığınız və istədiyiniz bir şeydir. Orada olmaq imkanına sahib olmaq xüsusi bir şeydir.

Əminəmmi? Bəli, əlbəttə. Düşünürəm ki, bizim üçün çox şey ifadə edən bir şeyə nail olduq - və bununla gələn sevinc, özünəinam və güc də xüsusidir. Buna görə də əminəm ki, bütün bunları oyun günü özümüzlə gətirəcəyik. Bu, həqiqətən azadedicidir. Bu, əvvəllər heç kimin etmədiyi bir şeyi etmək şansıdır. Bir çox insanın bu fürsəti olub.
Biz sadəcə bu şansa sahib olan başqa bir qrup insanıq və dua edirəm ki, bundan istifadə edək. Bunu etdikdə, bu, mütləq xüsusi bir an olacaq”, - Eze Sky Sports-a bildirib.

