Slotun yerinə İraoladan başqa namizədlər məlum olub

“Liverpul” Arne Slotun işdən çıxarılmasından sonra baş məşqçi vəzifəsinə namizəd kimi “Bornmut”un meneceri Andoni İraolanı nəzərdən keçirir.
İdman.Biz bu barədə “The Athletic”ə istinadən məlumat verir.
Mənbənin məlumatına görə, mersisaydlılar həmçinin “Ştutqart”ın çalışdırıcısı Sebastyan Hönessi və “Lans”ın baş məşqçisi olan fransız Pyer Sajı da namizəd siyahısına daxil ediblər.
“Ştutqart” 2025/26 mövsümündə 62 xal qazanaraq dördüncü yeri tutaraq Çempionlar Liqasına vəsiqə qazanıb. “Lans” isə 70 xal qazanaraq daxili liqada ikinci yeri tutaraq Çempionlar Liqasına vəsiqə qazanıb.
“Liverpul” Slotun işdən çıxarılmasını 30 may şənbə günü elan edib. O, komandanı 2024-cü ilin yayından bəri çalışdırırdı.