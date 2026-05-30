ÇL-nin finalı: PSJ və “Arsenal”ın tarixi dueli haqqında bilməli olduqlarınız – İDMAN.BİZ-in İCMALI

Bu gün, mayın 30-da Macarıstanın paytaxtında yerləşən Budapeştdəki “Puşkaş Arena”da futbol üzrə 2025/26 mövsümünün Çempionlar Liqasının finalı keçiriləcək. Həlledici görüşdə Fransanın PSJ klubu İngiltərənin “Arsenal” komandası ilə üz-üzə gələcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, qarşılaşmanın start fiti Bakı vaxtı ilə saat 20:00-da səslənəcək. Macarıstan üçün bu, Avropanın ən nüfuzlu klub turnirinin ilk finalıdır. Çempionlar Liqası üçün isə Avropa Çempion Klubları Kubokunun indiki formata çevrilməsindən sonra 34-cü həlledici matç olacaq.
Bu final təkcə afişasına görə deyil, həm də tarixi ziddiyyətləri ilə maraq doğurur. PSJ oyuna turnirin hazırkı qalibi kimi çıxır. Parislilər ötən mövsüm finalda “İnter”i 5:0 hesabı ilə darmadağın edərək tarixlərində ilk dəfə Çempionlar Liqasını qazanıblar. Arsenal isə 2005/06 mövsümündə Barselonaya uduzduğu finaldan 20 il sonra yenidən həlledici oyuna qayıdıb və ikinci final cəhdində kuboku ilk dəfə Şimali Londona aparmağa çalışır.
PSJ üçün bu, Çempionlar Liqasının üçüncü finalıdır. Ötənilki zəfərdən başqa, Paris təmsilçisi 2019/20 mövsümünün finalında da oynayıb və həmin görüşdə Bavariyaya 0:1 hesabı ilə məğlub olub.
Cari mövsümdə PSJ və “Arsenal” bir-biri ilə qarşılaşmayıblar. Lakin ötən mövsüm onlar üç dəfə üz-üzə gəliblər. Ümumi mərhələdə “Arsenal” evdə 2:0 hesabı ilə qalib gəlsə də, yarımfinalda PSJ üstün olub - Londonda 1:0, Parisdə isə 2:1.
Rəsmi avrokuboklarda komandalar ümumilikdə yeddi oyun keçiriblər: hər iki tərəfin aktivində iki qələbə var, üç görüş isə heç-heçə başa çatıb. Top fərqi də bərabərdir – 6:6.
Avrokuboklarda şəxsi görüşlərin tarixi:
1993/94, Kubok Qalibləri Kuboku, yarımfinal
PSJ – “Arsenal” – 1:1
“Arsenal” – PSJ – 1:0
2016/17, Çempionlar Liqası, qrup mərhələsi
PSJ – “Arsenal” – 1:1
“Arsenal” – PSJ – 2:2
2024/25, Çempionlar Liqası
“Arsenal” – PSJ – 2:0
“Arsenal” – PSJ – 0:1
PSJ – “Arsenal” – 2:1
Komandaların bu mövsüm finala gedən yolu fərqli olub. “Arsenal” ümumi mərhələdə keçirdiyi bütün səkkiz oyunda qalib gəlib, birinci yeri tutub, 23 qol vurub və cəmi dörd top buraxıb. Mikel Artetanın komandası pley-offda əvvəlcə “Bayer”i iki oyunun nəticəsinə əsasən 3:1 hesabı ilə üstələyib, daha sonra “Sportinq”i 1:0, “Atletiko Madrid”i isə 2:1 hesabı ilə mübarizədən kənarlaşdırıb. London təmsilçisi bu mövsüm Çempionlar Liqasında məğlub olmayan yeganə komandadır – 14 oyunda 11 qələbə və 3 heç-heçə.
PSJ isə finala daha çətin yolla yüksəlib. Luis Enrikenin komandası ümumi mərhələni 11-ci pillədə başa vurub. Ardınca pley-in mərhələsində “Monako”nu iki oyunun nəticəsinə görə 5:4 hesabı ilə keçib. Sonra parislilər “Çelsi”ni 8:2 hesabı ilə darmadağın edib, “Liverpul”u inamla 4:0 hesabı ilə üstələyib və parlaq yarımfinalda “Bavariya”nı 6:5 hesabı ilə mübarizədən kənarlaşdırıblar. PSJ artıq turnirdə 44 qol vurub və 1999/2000 mövsümünün Barselona rekordunu təkrarlamağa cəmi bir qolla yaxındır.
Komandaların son xəbərləri də intriqanı artırır. PSJ-də Əşrəf Hakiminin iştirakı sual altında olsa da, Luis Enrike onun və Nunu Mendeşin oyuna hazır olduğunu bildirib. Fransa çempionatının son turunda ilk hissədə əvəzlənən Usman Dembele isə özünü yüz faiz hazır hesab etdiyini deyib.
“Arsenal”da Noni Maduekenin vaxtında sağalacağı gözlənilir. Yurrien Timber də komandanın sərəncamındadır. Lakin Ben Uayt dizindən aldığı ciddi zədə səbəbindən finalı buraxacaq.
Məşqçilər finala fərqli, lakin eyni dərəcədə güclü motivasiya ilə çıxırlar. Luis Enrike qeyd edib ki, PSJ öz gücünü məhz pley-offun səkkiz oyununda göstərib və belə anlardan zövq almaq lazımdır, çünki yenidən finala nə vaxt çıxacağını heç kim bilmir. Mikel Arteta isə bildirib ki, “Arsenal” həlledici oyunda iştirak etmək hüququnu qazanıb, indi isə kuboku qazanmaq hüququnu meydanda sübut etməlidir.
Proqnoz baxımından final turnirin ən yaxşı müdafiə sistemi ilə ən məhsuldar hücum xəttinin toqquşması kimi görünür. “Arsenal” qapalı və yüksək intizamlı futbol nümayiş etdirə bilər. Burada standart vəziyyətlər, meydanın mərkəzində sıxlıq və Bukayo Saka, Martin Edeqor və Deklan Raysın fərdi keyfiyyətləri həlledici rol oynaya bilər.
Paris təmsilçisi isə başqa xüsusiyyətləri ilə təhlükəlidir: yüksək temp, cinah hücumları, mobil hücum xətti, yüksək intensivlik və oyunun ritmini qəfil dəyişmək bacarığı. Bu xüsusiyyətlərdə Dembele, Xviça Kvaratsxeliya, Dezire Due və Bredli Barkola xüsusi rol oynayırlar.
“Opta” final öncəsi PSJ-nin qələbə şansını 56 faiz, “Arsenal”ın isə 44 faiz qiymətləndirib.
Finalın ayrıca intriqalarından biri də PSJ-nin titulunu qorumaq şansıdır. Çempionlar Liqası dövründə buna yalnız “Real Madrid” nail olub. Madrid təmsilçisi 2016, 2017 və 2018-ci illərdə turniri ardıcıl üç dəfə qazanıb.
Avropa Çempion Klubları Kuboku və Çempionlar Liqasının bütün tarixi nəzərə alınarsa, turniri ardıcıl qazanan komandalar bunlardır: “Real Madrid” (1956–1960), “Benfika” (1961–1962), “İnter” (1964–1965), “Ayaks” (1971–1973), “Bavariya” (1974–1976), “Liverpul” (1977–1978), “Nottinqem Forest” (1979–1980), “Milan” (1989–1990) və yenidən “Real Madrid” (2016–2018).
Finalın meydandan kənarda da xüsusi ab-havası olacaq. Qarşılaşma öncəsi “The Killers” rok qrupu çıxış edəcək, Çempionlar Liqasının himnini isə Adam Györgi ifa edəcək.
“Puşkaş Arena” daha əvvəl 2023-cü il UEFA Avropa Liqasının finalına və 2020-ci il UEFA Superkubokuna ev sahibliyi edib. Lakin Avropa klub futbolunun əsas finalı burada ilk dəfə keçiriləcək.
PSJ üçün bu qarşılaşma yeni Avropa futbol sülaləsinin statusunu qazanmaq imkanıdır. Arsenal üçün isə klub tarixinin ən ağrılı səhifələrindən birini bağlamaq və Artetanın layihəsini sadəcə inkişaf edən deyil, ən böyük kubokları qazanan komandaya çevirmək şansıdır.
Məhz buna görə Budapeştdəki final sadəcə kubok uğrunda oyun kimi görünmür. Bu, bir komandanın öz hökmranlığını təsdiqləmək, digərinin isə ilk dəfə Avropanın zirvəsinə yüksəlmək istədiyi bir axşamdır.