Məhəmməd Salaha böyük maliyyə təklif edilir

Səudiyyə Ərəbistanı klublarından biri "Liverpul"un vingeri Məhəmməd Salaha cəlbedici təklif göndərib.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə insayder Nikolo Skira məlumat yayıb.
Mənbənin məlumatına görə, Səudiyyə Ərəbistanı təmsilçisinin nümayəndələri son günlərdə futbolçu ilə əlaqə saxlayıblar. Salaha 2028-ci ilə qədər nəzərdə tutulan uzunmüddətli müqavilə təklif olunub. Müqavilədə daha bir mövsüm – 2029-cu ilə qədər uzadılma imkanı da nəzərdə tutulub.
Bildirilir ki, Səudiyyə klubu Salahı "Liverpul"dan ayrıldıqdan sonra azad agent statusunda heyətinə qatmağa ümid edir. Daha əvvəl misirli futbolçunun Mersisayd təmsilçisinin heyətində son oyununu keçirdiyi barədə xəbərlər yayılmışdı.