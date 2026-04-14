Bu gün Azərbaycan Basketbol Liqasında 1/4 final mərhələsinin daha iki oyunu keçiriləcək.
İdman.Biz-in məlumatına görə, günün ilk qarşılaşmasında “Abşeron Lions” komandası “Şəki” ilə münasibətlərə aydınlıq gətirəcək.
Həmin oyun saat 17:00-da başlayacaq.
Günün digər matçında isə son ölkə çempionu “Sabah” “Naxçıvan”la üz-üzə gələcək. Bu görüş Bakı vaxtı ilə saat 20:00-da start götürəcək.
Hər iki görüş Bakı İdman Sarayında təşkil olunacaq.
Qeyd edək ki, ötən gün NTD “Neftçi”ni (97:94), “Ordu” “Gəncə”ni (108:106) məğlub edib. Raundun ikinci oyunları aprelin 16-17-də keçiriləcək.