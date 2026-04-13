13 Aprel 2026
“Sabah”ın basketbolçusu Çempionlar Liqasında rəmzi komandaya düşüb - FOTO

13 Aprel 2026 14:09
Azərbaycan millisinin və “Sabah”ın basketbolçusu Emmanuel Aqbason FIBA Gənclər Çempionlar Liqasında rəmzi komandaya düşüb.

İdman.Biz xəbər verir ki, ən yaxşı “5”likdə yer alan basketbolçumuz bir sıra orta statistik göstəricilər (effektivlik - 35, xal 24.5, ribaund – 16.5, blok-şot – 4.5) üzrə birinci olub.

Emmanuel Aqbason Gənclər Çempionlar Liqasında Türkiyənin “Tofaş Bursa” klubu ilə keçirilən oyunda dabl-dabla imza atıb.

“Sabah”ın 86:60 hesablı qələbəsi ilə başa çatan oyunda 26 xal və 23 ribaundla qələbədə əsas pay sahiblərindən olub. “Sabah”ın Almaniya təmsilçisi “Porşe BBA Lyudviqsburq” komandasını 72:61 hesabı ilə məğlub etdiyi oyunda isə 28 xal, 20 ribaund və 8 blok-şotla turnirin rekord göstəricisinə imza atıb.

Qeyd edək ki, “Sabah” Azərbaycan basketbolu tarixində ilk dəfə iştirak etdiyi Gənclər Çempionlar Liqasında 12 komanda arasında yeddinci olub.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan Basketbol Liqasının pley-off mərhələsi start götürür
09:23
Basketbol

Azərbaycan Basketbol Liqasının pley-off mərhələsi start götürür

Hər iki qarşılaşma Bakı İdman Sarayında təşkil olunacaq
“Sabah” Gənclər Liqasını yeddinci pillədə başa vurub - YENİLƏNİB
12 Aprel 15:39
Basketbol

“Sabah” Gənclər Liqasını yeddinci pillədə başa vurub - YENİLƏNİB

Azərbaycan təmsilçisi son oyunda Türkiyə klubuna böyük hesabla qalib gəlib
Əfsanəvi türk basketbolçu FİBA Şöhrət Zalına daxil ediləcək
11 Aprel 06:11
Basketbol

Əfsanəvi türk basketbolçu FİBA Şöhrət Zalına daxil ediləcək

Türkoğlu təxminən iyirmi il Türkiyə milli komandasında oynayıb
“Sabah”ın U-18 komandası Çempionlar Liqasındakı növbəti oyununda uduzub
10 Aprel 22:33
Basketbol

“Sabah”ın U-18 komandası Çempionlar Liqasındakı növbəti oyununda uduzub - YENİLƏNİB

Qarşılaşma Bosniya və Herseqovinada reallaşıb
“Sabah” basketbol klubu Çempionlar Liqasında bir ilkə imza atıb!
8 Aprel 21:50
Basketbol

“Sabah” basketbol klubu Çempionlar Liqasında bir ilkə imza atıb! - YENİLƏNİB + FOTO

Azərbaycan basketbolunda yeni tarix yazılıb
Basketbol Liqasında kritik mərhələ: 1/4 final oyunlarının təqvimi açıqlandı
8 Aprel 15:38
Basketbol

Basketbol Liqasında kritik mərhələ: 1/4 final oyunlarının təqvimi açıqlandı

İlk oyunlar 13-14 aprel tarixlərində keçiriləcək

Ən çox oxunanlar

“Neftçi” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Zirə”yə yaxınlaşdı
11 Aprel 21:58
Futbol

“Neftçi” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Zirə”yə yaxınlaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 12-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “Zirə” ilə oyunda xal itirib
11 Aprel 19:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “Zirə” ilə oyunda xal itirib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 12-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: "İmişli" bir qolla qələbə qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO
12 Aprel 17:29
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "İmişli" bir qolla qələbə qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Jorj Kaşkilyanın yetirmələri 15 oyunluq qələbə həsrətinə son qoyub
Tamblinqçilər Avropa Çempionatında Azərbaycana ilk medalı gətiriblər - İDMAN.BİZ PORTUQALİYADAN + YENİLƏNİB/VİDEO
11 Aprel 23:04
Gimnastika

Tamblinqçilər Avropa Çempionatında Azərbaycana ilk medalı gətiriblər - İDMAN.BİZ PORTUQALİYADAN + YENİLƏNİB/VİDEO

Tamblinq üzrə komanda finalı başa çatıb