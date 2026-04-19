Mauro İkardi tarixə düşdü: Türkiyə karyerasının ən erkən qolu

Türkiyə Superliqasının 30-cu turu çərçivəsində keçirilən “Gənclərbirliyi” - “Qalatasaray” oyunu qonaqların 2:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Qarşılaşmanın əsas qəhrəmanı isə Mauro İkardi olub.
İdman.Biz xəbər verir ki, matçın hələ ikinci dəqiqəsində (01:13) toru sirkələyən argentinalı hücumçu “Qalatasaray”ı önə keçirib. Bu qol Mauro İkardinin Türkiyə karyerası ərzində vurduğu ən sürətli qol kimi tarixə düşüb.
Son vaxtlar tənqidlərlə üzləşən ulduz futbolçu bu performansı ilə həm komandasının çempionluq yolundakı mühüm qələbəsində böyük pay sahibi olub, həm də şəxsi rekordunu yeniləyib.