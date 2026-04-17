Seriya A: “Sassuolo” “Komo”nu məğlub etdi

İtaliya Seriya A-nın 33-cü turunun açılış matçında “Sassuolo” doğma meydanda “Komo”nu qəbul edib. Gərgin keçən qarşılaşma meydan sahiblərinin 2:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, “Sassuolo” oyunun taleyini ilk hissənin sonunda həll edib. 42-ci dəqiqədə M'bala Nzolanın ötürməsini Kristian Volpato qola çevirərək hesabı açıb. Cəmi iki dəqiqə sonra Nzola özü fərqlənərək komandasının üstünlüyünü artırıb. Qonaqlar fasiləyə yollanmazdan əvvəl Nikolas Pasın qolu ilə fərqi azaltsalar da, ikinci hissədə hesabı bərabərləşdirə bilməyiblər.
Bu qələbədən sonra xallarının sayını 45-ə çatdıran “Sassuolo” turnir cədvəlində doqquzuncu pilləyə yüksəlib. 58 xalı olan “Komo” isə beşinci yerdə qalıb.